Argentinos vs. Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina: hora, TV en vivo y streaming

Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia protagonizarán una final histórica por la Copa Argentina 2025 este miércoles en el estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba, con la certeza de que habrá un nuevo campeón porque ninguno de los dos equipos había ganado este torneo anteriormente. El Bicho buscará levantar su primer trofeo desde el Clausura 2010 tras eliminar a Belgrano 2-1 en semifinales, mientras que la Lepra mendocina va por el primer título nacional de su historia después de la épica eliminación de River Plate por penales. Además del trofeo, el ganador obtendrá su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia?

Argentinos Juniors: Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Román Riquelme, Federico Fattori, Alan Lescano, Diego Porcel, Hernán López Muñoz; Tomás Molina.

Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Román Riquelme, Federico Fattori, Alan Lescano, Diego Porcel, Hernán López Muñoz; Tomás Molina. Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce.

El partido entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia por la final de la Copa Argentina 2025 se jugará este miércoles 5 de noviembre de 2025, a partir de las 21:10 horas (hora argentina) en el estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba, propiedad de Instituto. El encuentro será transmitido en vivo por TyC Sports para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de TyC Sports Play, Telecentro Play, Cablevisión Flow y DGO. El árbitro será Nicolás Ramírez y el encuentro también contará por primera vez en la historia del torneo con VAR, con la dirección de Héctor Paletta.

El conjunto de La Paternal llega a esta final con la ilusión de conquistar su primer título desde aquel memorable Clausura 2010. Los dirigidos por Nicolás Diez vienen de eliminar a Belgrano de Córdoba por 2 a 1 en las semifinales, confirmando su buen andar en el certamen. El Bicho quiere dar la vuelta olímpica después de 15 años y asegurar su presencia en la Libertadores 2026.

El camino de Argentinos Juniors en esta Copa Argentina comenzó con una goleada 3-0 ante Central Norte de Salta en su debut. Luego, en 16avos de final superó a Excursionistas también por 3-0, continuó su camino eliminando a Aldosivi de Mar del Plata 2-1 en octavos de final, y venció a Lanús 1-0 en cuartos de final antes de dejar en el camino a Belgrano en semifinales.

Sin embargo, el Bicho llega a la final con algunas complicaciones en su plantilla. La principal preocupación es la grave lesión de Joaquín Gho, quien sufrió una torsión de rodilla que hace sospechar una lesión ligamentaria grave en el partido del sábado pasado ante Barracas Central. El volante ex Sarmiento de Junín se suma a las bajas de Matías Giménez Rojas y el arquero Diego Rodríguez. La buena noticia para el equipo de La Paternal fue la incorporación en octubre de Sergio Romero, quien llegó a préstamo desde Boca Juniors y será el guardameta titular en esta final. En el último partido del Torneo Clausura, que perdieron 2-0 ante Barracas Central, Diez utilizó un equipo alternativo con amplia rotación.

Por su parte, Independiente Rivadavia llega a esta final tras protagonizar una de las sorpresas del torneo al eliminar a River Plate en las semifinales. El equipo mendocino igualó sin goles en los 90 minutos y se impuso por 4-3 en la definición por penales, sellando su pase a la primera final de Copa Argentina de su historia.

El conjunto de Mendoza comenzó su camino en la primera ronda con una victoria 1-0 ante Estudiantes de Buenos Aires. Posteriormente eliminó a Platense por 3-1 en la tanda de penales tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario, luego venció a Central Córdoba de Rosario 2-1 y a Tigre 3-1 antes de su hazaña ante el Millonario. Sin embargo, la Lepra no atraviesa su mejor momento futbolístico, ya que no consigue victorias en ninguno de los últimos ocho partidos. Prácticamente eliminado del Torneo Clausura y alejado de los puestos que otorgan cupos a competencias internacionales, el equipo sabe que esta final es una oportunidad única. Este fin de semana pasado cayeron 3-1 ante Aldosivi en Mar del Plata en un duelo donde jugaron muchos futbolistas no habitués.

Más allá de las rachas de los últimos partidos, esta final representa una oportunidad histórica para ambos equipos. La Copa Argentina 2025 tendrá un nuevo campeón de manera asegurada, ya que ni Argentinos Juniors ni Independiente Rivadavia habían conquistado este torneo anteriormente. Además, el ganador obtendrá el premio mayor: la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026, lo que significaría para Independiente Rivadavia su primera participación en el torneo continental más importante de América.

Formaciones probables de Argentinos e Independiente Rivadavia

El técnico de Argentinos, Nicolás Diez, deberá afrontar esta final con varias bajas sensibles en su plantel. La más reciente es la grave lesión de rodilla de Joaquín Gho sufrida en el partido ante Barracas Central, quien se suma a Matías Giménez Rojas y al arquero Diego Rodríguez en la lista de ausentes.

En el último partido ante Barracas Central, Diez puso en cancha un equipo alternativo y solo dos jugadores considerados titulares fueron de la partida: Sergio Romero en el arco y Erik Godoy en defensa. Para esta final, el entrenador volverá a su once de gala con Tomás Molina como principal referencia ofensiva, secundado por detrás por Alan Lescano, Diego Porcel y Hernán López Muñoz, quienes conformarán una línea de volantes ofensivos para abastecer al delantero.

Por el lado de Independiente Rivadavia, la baja sensible será la de Iván Villalba, al menos para ir desde el arranque. El defensor paraguayo continúa con su lesión y no volverá a meterse en la defensa titular, por lo que la línea de cinco defensores quedará en el pasado y el equipo repetirá el esquema con cuatro hombres en el fondo: Osella, Costa, Studer y Gómez.

En ataque, todas las cartas del equipo mendocino estarán volcadas en el desborde y la velocidad del colombiano Sebastián Villa, el jugador más desequilibrante del plantel, quien será acompañado por Álex Arce como delantero más posicional en el área rival. La zona media tendrá a Tomás Bottari y Maximiliano Amarfil compartiendo el eje, mientras que Mauricio Cardillo y Matías Fernández ocuparán las bandas. Con el resto de la alineación definida, el equipo para jugar la final será el mismo que eliminó a River Plate en semifinales.

Argentinos vs. Independiente Rivadavia: ficha técnica