La insólita confusión de Independiente Rivadavia de Mendoza tras ganar la Copa Argentina

Independiente Rivadavia de Mendoza venció por penales a Argentinos Juniors en Córdoba y luego del encuentro tuvo lugar una insólita confusión desde la institución que no pasó desapercibida en las redes sociales. La misma tiene que ver con un error sobre uno de los clubes del fútbol argentino a los que enfrentaron en su camino para ser campeones de la Copa Argentina en 2025. Por supuesto, la foto trascendió rápidamente y el propio equipo no sólo la compartió, sino también fue protagonista.
El colombiano Sebastián Villa posó con una remera con la leyenda "Campeón" y el escudo de la "Lepra" mendocina. Debajo del mismo aparecieron los escudos de los elencos contra los que jugaron los dirigidos por Alfredo Berti desde el debut en 32avos hasta el cruce ante el "Bicho" de La Paternal. Claro que uno de ellos -de nombre muy similar al elegido- no fue el correcto y los fanáticos no dudaron en remarcarlo.
En la instancia de octavos de final, el conjunto mendocino eliminó a Central Córdoba de Rosario, club que actualmente milita en la Primera C del fútbol argentino. La "Lepra" comenzó perdiendo con el "Charrúa" pero lo dio vuelta sobre el final y se metió en cuartos en un cierre de partido escandaloso. El conjunto santafesino llegó a dicha fase tras dejar en el camino a Sarmiento de Junín y a Gimnasia de La Plata, pero no pudo con el hoy campeón del certamen.
Sin embargo, desde Independiente Rivadavia de Mendoza optaron por el escudo de Central Córdoba de Santiago del Estero, que en la actualidad juega en la máxima categoría. Claro que, el "Ferroviario" se despidió tempranamente del torneo en la primera fase tras caer por 1 a 0 con Quilmes. De esta manera, no llegaron a cruzarse en ningún momento de la Copa Argentina pero desde la institución igualmente pasaron este hecho por alto.
El camino de Independiente Rivadavia para ser campeón de la Copa Argentina 2025
- 32avos de final - 1-0 vs. Estudiantes (Caseros).
- 16avos de final - 2-2 vs. Platense (3-1 por penales).
- Octavos de final - 2-1 vs. Central Córdoba de Rosario.
- Cuartos de final - 3-1 vs. Tigre.
- Semifinales - 0-0 vs. River Plate (4-3 por penales).
- Final - 2-2 vs. Argentinos Juniors (5-3 por penales).
Cómo quedó la tabla histórica de títulos totales en el fútbol argentino
- Boca - 74 títulos.
- River - 72.
- Independiente - 45.
- Racing - 39.
- Alumni (club extinguido) y San Lorenzo de Almagro - 22 cada uno.
- Vélez y Estudiantes de La Plata - 17 cada uno.
- Huracán - 13.
- Rosario Central - 12.
- Newell’s - 9.
- Belgrano de Córdoba y Lanús - 6.
- Argentinos Juniors, Arsenal, Lomas (club extinguido) y CASI (club extinguido) - 5.
- Porteño (club extinguido) - 4.
- Quilmes y Rosario Athletic (club extinguido) - 3.
- Defensa y Justicia, Banfield, Estudiantil Porteño, Ferro Carril Oeste, Gimnasia La Plata, Sportivo Barracas y Talleres - 2.
- Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza, Atlanta, Central Córdoba (Rosario), Colón, Chacarita, Estudiantes (Caseros), Lomas Academy (club extinguido), Nueva Chicago, Saint Andrew’s (club extinguido), San Martín (Tucumán), Balcarce (club extinguido), Dock Sud, Talleres (Córdoba), Tigre, Tiro Federal (Rosario) y Patronato (Paraná) - 1.