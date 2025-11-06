La insólita confusión de Independiente Rivadavia de Mendoza tras ganar la Copa Argentina

La insólita confusión de Independiente Rivadavia tras ganar la Copa Argentina

Independiente Rivadavia de Mendoza venció por penales a Argentinos Juniors en Córdoba y luego del encuentro tuvo lugar una insólita confusión desde la institución que no pasó desapercibida en las redes sociales. La misma tiene que ver con un error sobre uno de los clubes del fútbol argentino a los que enfrentaron en su camino para ser campeones de la Copa Argentina en 2025. Por supuesto, la foto trascendió rápidamente y el propio equipo no sólo la compartió, sino también fue protagonista.

El colombiano Sebastián Villa posó con una remera con la leyenda "Campeón" y el escudo de la "Lepra" mendocina. Debajo del mismo aparecieron los escudos de los elencos contra los que jugaron los dirigidos por Alfredo Berti desde el debut en 32avos hasta el cruce ante el "Bicho" de La Paternal. Claro que uno de ellos -de nombre muy similar al elegido- no fue el correcto y los fanáticos no dudaron en remarcarlo.

El insólito error de Independiente Rivadavia de Mendoza tras ser campeón de la Copa Argentina

En la instancia de octavos de final, el conjunto mendocino eliminó a Central Córdoba de Rosario, club que actualmente milita en la Primera C del fútbol argentino. La "Lepra" comenzó perdiendo con el "Charrúa" pero lo dio vuelta sobre el final y se metió en cuartos en un cierre de partido escandaloso. El conjunto santafesino llegó a dicha fase tras dejar en el camino a Sarmiento de Junín y a Gimnasia de La Plata, pero no pudo con el hoy campeón del certamen.

Sin embargo, desde Independiente Rivadavia de Mendoza optaron por el escudo de Central Córdoba de Santiago del Estero, que en la actualidad juega en la máxima categoría. Claro que, el "Ferroviario" se despidió tempranamente del torneo en la primera fase tras caer por 1 a 0 con Quilmes. De esta manera, no llegaron a cruzarse en ningún momento de la Copa Argentina pero desde la institución igualmente pasaron este hecho por alto.

La ropa de campeón de Independiente Rivadavia de Mendoza con el escudo de Central Córdoba de Rosario cambiado

El camino de Independiente Rivadavia para ser campeón de la Copa Argentina 2025

32avos de final - 1-0 vs. Estudiantes (Caseros) .

. 16avos de final - 2-2 vs. Platense (3-1 por penales).

(3-1 por penales). Octavos de final - 2-1 vs. Central Córdoba de Rosario .

. Cuartos de final - 3-1 vs. Tigre .

. Semifinales - 0-0 vs. River Plate (4-3 por penales).

(4-3 por penales). Final - 2-2 vs. Argentinos Juniors (5-3 por penales).

