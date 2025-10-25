El picante reclamo y la bronca de Gallardo contra Juanfer Quintero en River vs. Independiente Rivadavia: "Una"

El enojo de Gallardo contra Juanfer Quintero en River vs. Independiente Rivadavia

Marcelo Gallardo y Juanfer Quintero tuvieron un breve pero picante cruce en pleno River Plate vs. Independiente Rivadavia de Mendoza. La eliminación del elenco "Millonario" de la Copa Argentina por penales en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba profundizó la crisis en el club y uno de los momentos que lo demostró en pleno campo de juego fue el ida y vuelta del DT con el crack colombiano. Por supuesto fue inesperada, teniendo en cuenta la buena relación entre ambos.

De hecho, fue el propio futbolista el que más de una vez mostró su cariño por el "Muñeco" y hasta lo definió como un padre para él. Pero dentro del campo de juego el diez no tiene el nivel que el entrenador espera y se lo hizo saber en pleno duelo contra la "Lepra". Sin embargo, se encontró con la respuesta del "Héroe de Madrid" a metros de distancia y las cámaras de TyC Sports llegaron a capturar ambos momentos que no tardaron en viralizarse.

El cruce de Marcelo Gallardo con Juanfer Quintero en River vs. Independiente Rivadavia de Mendoza

"¡Dale, dale!", repitió en reiteradas ocasiones el técnico visiblemente enojado desde el banco de suplentes después de un error de Quintero en el verde césped. El volante colombiano que salió en el complemento para el ingreso de Maximiliano Meza contestó: "Le erré una, parce". Por supuesto, esto no significa una ruptura entre Gallardo y una de sus figuras, pero sí trascendió a través de las redes sociales después de la derrota del conjunto "Millonario".

Cabe destacar que "Juanfer" tampoco llegó a disputar un partido completo más allá de que fue uno de los que más juego generó en la primera mitad. Ahora tendrá revancha recién la primera semana de noviembre cuando River reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental por el Torneo Clausura, el único certamen que le queda al equipo para cerrar el año con un título. A los de Núñez le quedan 3 partidos para avanzar de fase, pero también para meterse en la Copa Libertadores del año próximo y el colombiano puede ser clave para lograrlo. Por supuesto, es el principal objetivo además de volver a ser campeón y cortar la racha sin trofeos desde el regreso de Marcelo Gallardo a la institución en agosto del 2024.

Los números de Juanfer Quintero con la camiseta de River

Partidos jugados : 113.

: 113. Goles : 19.

: 19. Asistencias : 18.

: 18. Títulos: Supercopa Argentina 2018, Copa Libertadores 2018, Recopa Sudamericana 2019 y Copa Argentina 2019.

La buena relación entre Marcelo Gallardo y Juanfer Quintero que se mantiene desde hace años

El fixture de River en el Torneo Clausura 2025