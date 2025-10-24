Papelón de River en la Copa Argentina: perdió por penales con Independiente Rivadavia

River Plate se quedó afuera de la final de la Copa Argentina en la semifinal ante Independiente Rivadavia por penales. El conjunto de Marcelo Gallardo llegaba con la necesidad de conquistar un título tras la reciente eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras pero no lo consiguió. Villa convirtió el 4-3 y eliminó a River de la Copa Argentina. De esta manera, por primera vez en su historia, Independiente de Rivadavia llega a la final de la Copa Argentina.



Las chances más claras llegaron en los pies de "Juanfer" Quintero, quien a los 30 minutos de partido estrelló un remate en el palo y minutos más tarde, estuvo cerca de convertir de tiro libre.

Por su parte, la Lepra tuvo varias contras que no pudo aprovechar a causa de malas finalizaciones o poca precisión en el último pase. Cerca del final del primer tiempo, Sebastián Driussi volvió a salir con una lesión y en su lugar entró Facundo Colidio.

El entretiempo se demoró casi 50 minutos, debido a la intensa lluvia que azotó a la capital cordobesa cuando estaba por terminar el primer período. Luego de una larga espera, el árbitro Andrés Gariano decidió que se reanuden las acciones.