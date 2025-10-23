Cambios de planes: los tres jugadores que Gallardo mandó a la Reserva de River

Gallardo mandó a la Reserva a tres jugadores

Se trata de una semana bastante particular para River porque el semestre puede extenderse o adelantar su final de acuerdo con lo que suceda contra Independiente Rivadavia en la semifinal de la Copa Argentina. En la previa, se desprende que Marcelo Gallardo tomó la decisión de mandar a tres jugadores del plantel profesional a una categoría menor como es la Reserva. Una medida que hace ruido, pero que tiene un justificativo.

El cambio de categoría para un jugador profesional por lo general se da de manera ascendente. Aquellos que vienen sumando minutos con la Reserva sueñan con sumar entrenamientos en el plantel, luego ser convocados y transformarse en una alternativa fija. Aunque el sentido inverso es algo que sucede en pocas ocasiones y enciende ciertas alarmas, debido a que se trata de un retroceso enorme.

Ruberto anotó el tanto de la victoria ante Ferro en la Reserva

En la tarde del miércoles, se apreció que Agustín de la Cuesta, Agustín Ruberto y Bautista Dadín fueron convocados para el partido que la Reserva de River disputó frente a Ferro en las instalaciones del predio de Ezeiza. Esto permite entender que tal vez no serán considerados para el encuentro del próximo viernes 24 de octubre en la provincia de Córdoba.

La presencia de Ruberto es la menos llamativa de todas, ya que necesita ganar minutos después de haber superado una rotura de ligamentos cruzados. De hecho, su segundo partido en la categoría lo tuvo marcando un tanto. Uno que fue muy festejado porque para un juvenil es duro pasar tanto tiempo en inactividad y más con una lesión que es bastante complicada de superar.

Gallardo ya tiene a sus reemplazantes

Por otro lado, el entrenamiento vespertino del “Millonario” expuso que Enzo Pérez y Marcos Acuña entrenaron a la par de sus compañeros después de que el cuerpo médico entendiera de que se encuentran en óptimas condiciones físicas. De esta manera, se les concedió el alta y podrán ser considerados por Marcelo Gallardo para concentrar de cara al partido contra Independiente Rivadavia.

Hay que recordar que el experimentado volante central no estaba sumando minutos producto de un corte en el muslo que le demandó siete puntos de sutura. Además de un posterior reacondicionamiento físico. Mientras que el lateral dejó atrás una molestia que se le originó producto de un golpe que sufrió en el partido ante Rosario Central. Uno que le impidió sumar minutos en la última convocatoria con la Selección Argentina.

A falta de algunos detalles, es muy probable que Marcelo Gallardo decida colocar a los dos jugadores dentro del once titular de River, debido a que se trata de un partido de gran calibre. Es por ello que junto a Franco Armani y Lautaro Rivero, se puede hablar de cuatro puestos confirmados.

