A cuidarse: los jugadores con 4 amarillas que River puede perder para jugar con Boca

Gallardo deberá elegir si usa o hace descansar a tres titulares

Todavía falta que se produzca un nuevo episodio del Superclásico del fútbol argentino, pero este comienza a palpitarse de gran manera porque los clubes analizan determinadas acciones. En River se generó una preocupación por tres jugadores que acumulan cuatro amarillas y que podrían perderse el partido ante Boca en la Bombonera. Uno que dispone de varios condimentos que le dan un sabor distinto.

Si se repasa la tabla anual, los dos clubes más importantes del fútbol argentino están luchando para quedarse con un cupo que le permita clasificarse a la Copa Libertadores de la temporada 2026. Hasta el momento, el “Millonario” dispone de una lugar de privilegio que lo colocaría en la Fase de Grupos, mientras que el Xeneize cayó a la instancia de acceso a la Copa Sudamericana. Algo que despertará enojo en los hinchas.

Rivero podría quedarse afuera del Superclásico y sin debut

Es por ello que Marcelo Gallardo tendrá que considerar de gran manera frente a Gimnasia si hace uso de los servicios de Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña. Los tres disponen de cuatro tarjetas amarillas y una ante el Lobo puede provocar que se queden afuera del partido con Boca, debido a que el reglamento obliga a cumplir una fecha de suspensión. Todos nombres de enorme impacto para el armado del once titular.

Lo más seguro es que estén desde el arranque ante Independiente Rivadavia y afronten la cantidad de minutos que sea posible. Mientras que en el encuentro correspondiente al Torneo Clausura es probable que se tomen medidas. Además, el cruce con Gimnasia no es menor pensando en la tabla anual, debido a que Deportivo Riestra y Argentinos Juniors tienen serias chances de clasificar a la Libertadores.

¿Se viene un doble clásico en el 2026?

El vigente calendario del fútbol argentino señala que River y Boca se enfrentan de mínimo dos veces por año. Después pueden coincidir en alguna instancia de definición del Apertura tanto como del Clausura y también de la Copa Argentina. Aunque esto podría llegar a cambiar de cara a la próxima temporada que comenzará a finales de febrero.

En la última reunión de Comité Ejecutivo, la AFA le propuso a los clubes que forman parte de la Liga Profesional que los dos campeonatos de primera división cuentan con una fecha extra que se encuentre dedicada de manera exclusiva a partidos de clásicos. De esta forma, River se cruzará con Boca en cuatro oportunidades como mínimo en una temporada.

Sin embargo, no se trata de una propuesta nueva porque se quiso colocar en formatos anteriores, como fue en la Copa de la Liga y los clubes de manera conjunta pidieron un bono por parte de la televisación. Esto es producto de que perder dos clásicos en un semestre es un costo muy alto que no todos los directivos están dispuestos a pagar.

