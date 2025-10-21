Luis Advíncula chocó y denuncian al jugador de Boca por intentar fugarse: las fotos

Luis Advíncula, jugador de Boca Juniors, chocó en la ruta a bordo de su camioneta Mercedes Benz y luego lo denunciaron porque aparentemente intentó fugarse. El lateral derecho peruano de 35 años protagonizó un accidente de tránsito durante el jueves 28 de agosto del 2025 en la zona de Canning, partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, la mujer damnificada difundió recién ahora el video a través de su cuenta de TikTok, e Infobae publicó las fotos también. Algunas fuentes del caso comunicaron que el hecho ocurrió en la ya mencionada fecha a la 1.20 de la madrugada sobre Mariano Castex al 5.000, a la altura de la rotonda de ingreso a la ruta provincial 58.

Supuestamente, Advíncula giró hacia la derecha para ingresar a la rotonda pero lo hizo en contramano, por el carril equivocado, por lo que embistió de costado a la mujer. Ella aguardaba a bordo de su vehículo blanco para acceder a la RP 52, una ruta asfaltada e iluminada que atraviesa la zona. El ex Newell´s perdió el control de su camioneta y terminó subido sobre el cantero divisor.

Sin embargo, como si nada hubiese pasado, ni siquiera se detuvo a constatar qué había ocurrido y continuó por su camino normalmente. La mujer denunció al futbolista de Boca porque intentó fugarse, aunque luego la Policía lo encontró. No obstante, todavía no le labró el acta correspondiente. Una situación sin dudas comprometedora para el lateral derecho peruano, que arribó al cuadro de La Ribera en julio del 2021.

Las imágenes del choque de Advíncula, defensor de Boca.

“POV: te choca Advíncula, se da a la fuga y la policía lo encuentra. Adivinen si la policía labró un acta? JA”, publicó la mujer irónicamente en el perfil de TikTok. El video exhibe claramente los severos daños que sufrió la camioneta Mercedes Benz del "Rayo", que terminó con el costado izquierdo del paragolpes y la luminaria totalmente destruidos. La causa quedó en manos de la fiscal Florencia Belloc y de su secretario, Federico Ricart, de la UFI Descentralizada de Ezeiza, del Departamento Judicial Lomas de Zamora.

La secuencia de fotos del choque de Advíncula, jugador de Boca

Las estadísticas de Advíncula en Boca