Luis Advíncula con un pie afuera de Boca: las razones detrás de su posible salida en el mercado de pases

Advíncula podría irse de Boca en diciembre

Si bien falta para que el mercado de pases de verano cobre gran importancia en el fútbol argentino, hay clubes que comenzaron a definir el futuro de determinados jugadores que tienen en su plantel. Este es el caso de Boca que habría tomado una decisión más que importante sobre la continuidad o no de Luis Advíncula para cuando el Torneo Clausura llegue a su fin dentro de una semanas y no haya más partidos oficiales en la agenda.

El experimentado lateral peruano sufrió un verdadero cambio después de lo que fue la participación del plantel en el Mundial de Clubes. Parecía que iba a ser una pieza fija en la consideración de Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda, pero el paso de las semanas expuso que su lugar quedó en manos de Juan Barinaga que con mucho sacrificio y colección de buenos rendimientos se fue afianzando como figura clave del once inicial.

De acuerdo con la información que llega desde Perú, por medio del diario Líbero, Luis Advíncula se encuentra muy cerca de ponerle un punto final a su etapa como jugador de Boca. Esto es producto de que Alianza Lima pretende quedarse con su ficha y habrían recibido una respuesta desde Argentina que su ficha tiene un valor de 1.5 millones de dólares. Una cifra baja, debido a que la intención es venderlo.

Esto último es un punto que puede marcar ciertas diferencias entre los clubes, porque el conjunto peruano no dispondría del dinero necesario para pagarle el salario al lateral y comprar su pase. La intención es sumarlo en calidad de préstamo por una temporada pero dará como resultado que el jugador tenga que renovar su contrato hasta finales del 2027. Algo que no pretenden, debido a que entienden que cumplió un ciclo.

Chiquito Romero se va de Boca

Una salida que se encuentra confirmada es la de Sergio Romero que pasará a ser arquero del plantel profesional de Argentinos Juniors en medio del Torneo Clausura tras rescindir su contrato con Boca. Esto es producto de que el "Ruso" Rodríguez sufrió una lesión que le demanda más de seis meses de recuperación y desde la AFA entregaron un cupo para abrir el mercado de país de manera excepcional.

Hay que recordar que "Chiquito" no estaba marginado en el plantel de Boca, porque entrenaba a la par de sus compañeros pero se le informó que no iba a tener más minutos de manera oficial. Esto fue producto de aquel enfrentamiento que tuvo con los hinchas en la Bombonera después de la derrota en un Superclásico. El arquero no soportó las críticas y decidió saltar a la platea para tomarse a golpes de puño con los presentes.

Una decisión que lo perjudicó bastante porque se quedó sin la chance de sumar minutos. Al principio hubo una intención de que Sergio Romero solo ataje en partido fuera de la Bombonera, pero se determinó que no lo haga ninguno y esto permite entender la decisión de apostar por la contratación de Agustín Marchesín en el mercado de pases de verano.