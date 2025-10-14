"Ligamento": La nueva lesión que paraliza a todo Boca

Velasco quedó marginado para jugar con Belgrano

El regreso a los entrenamientos en Boca expuso una noticia que no es para nada agradable pensando en los próximos compromisos que hay por delante en el Torneo Clausura. Es que se confirmó una baja por lesión que se encuentra vinculada con una dolencia en los ligamentos de la rodilla. Una notificación médica que enciende alarmas porque se trata de un jugador de gran importancia para Claudio Úbeda.

Por medio de un posteo que dispone de la etiqueta de parte médico, el club informó una baja frente a Belgrano. "El jugador Alan Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha", expresaron por medio de un comunicado. Esto fue producto de un choque se dio en el entrenamiento del pasado viernes contra Tomás Belmonte. El paso de las horas y estudios permitió identificar que se trata de algo más que un simple dolor.

Se estima que el atacante se perderá como mínimo todos los partidos que tiene Boca en la Fase de Grupos del Torneo Clausura, que incluye el Superclásico ante River en la Bombonera, y con suerte podría aparecer para un duelo de octavos de final. Aunque lo mejor sería no arriesgarlo y mandarlo al campo de juego en caso de que se produzca la clasificación a la instancia de cuartos.

¿Cavani está para regresar?

Otro jugador que sufrió una distensión, en este caso afecta a la región del psoas derecho, fue Edison Cavani que se estuvo entrenando de manera diferenciada y alejado de sus compañeros. A su edad, la vuelta a la actividad formal demanda mayores cuidados porque cualquier exigencia desmedida puede provocar que los tiempo se agranden y quede marginado por más partidos de lo que se había pensado.

En el entrenamiento del lunes, el experimentado uruguayo no se movió a la par de sus compañeros pero esto no es una señal de que no se encuentra disponible para sumar minutos ante Belgrano de Córdoba. Un encuentro que se disputará en la tarde del próximo sábado en el barrio de La Boca. Su presencia en el campo de juego depende bastante de lo que Claudio Úbeda determinen en el ensayo formal de fútbol del miércoles.

Por otro lado, Boca se encuentra en negociaciones formales y finales para que "Chiquito" Romero se vaya a Argentinos Juniors en las próximas horas. Esto es producto de la rotura de ligamentos que el "Ruso" Rodríguez sufrió y que le permite al club obtener un cupo para reforzarse y reemplazar a un jugador que será baja al menos por ocho meses.

Las chances son elevadas porque el arquero tiene un acuerdo de palabra con el conjunto de La Paternal, y resta que entre los clubes alcancen uno para que se pueda dar la transferencia. Hay que recordar que posee contrato hasta diciembre y puede que su salida se de por medio de un pequeño resarcimiento económico.