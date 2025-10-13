Chau Boca: fue clave, pintaba para ídolo y ahora se iría olvidado a otro club argentino

Fue clave en Boca, pintaba para ídolo y se iría olvidado por todos a otro club argentino.

Un jugador de Boca Juniors, que fue clave durante la gestión de Juan Román Riquelme como dirigente, está a punto de irse a otro club del fútbol argentino. Si bien el mercado de pases permanece cerrado actualmente, existe una aclaración en el reglamento oficial de la AFA que indica que hay excepciones para aquellos casos de lesiones graves de futbolistas en medio de un torneo.

Tal es el caso de Diego "Ruso" Rodríguez, el arquero de Argentinos Juniors que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Como el ex Independiente estará alrededor de ocho meses fuera de las canchas, se abre entonces una posibilidad para fichar a algún guardavalla que lo reemplace mientras tanto solamente en la Copa Argentina. Por ende, desde la dirigencia comandada por Cristian Malaspina ya le apuntan con todo a Sergio "Chiquito" Romero como posible refuerzo.

Argentinos Juniors negocia con Boca por el pase de Chiquito Romero

La entidad de La Paternal ya le hizo saber a su par de La Ribera que le interesa contratar al portero con más partidos en la historia de la Selección Argentina. De esta manera, se abrieron oficialmente las tratativas entre ambos equipos, ya que la directiva encabezada por Riquelme dio el visto bueno para encontrarle otro lugar al surgido en Racing. Es que el misionero de 38 años actualmente es el tercer o cuarto arquero del plantel profesional liderado por Claudio Úbeda, ya que está por detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y tal vez de Javier García en la consideración del entrenador.

Con problemas recurrentes en ambas rodillas y aquel insulto a un hincha en La Bombonera que significó un quiebre en su estadía en Boca, "Chiquito" Romero perdió demasiado terreno bajo los tres palos del cuadro "azul y oro" ya en el 2024. Paradójicamente, ello ocurrió después de un 2023 inolvidable para él, ya que fue determinante en las tres series de penales que llevaron al "Xeneize" a la final de la Copa Libertadores 2023, de la mano de Jorge Almirón como DT.

¿Hasta cuándo tiene contrato Chiquito Romero en Boca?

El convenio del ex Manchester United con el elenco de La Ribera vencerá el 31 de diciembre del 2025, por lo que desde la cúpula del club entienden que no tiene demasiado sentido estirar una agonía inminente por apenas dos meses y medio de diferencia. Así, solamente falta la aprobación del jugador para que la transferencia pueda hacerse efectiva, aunque de su entorno ven con buenos ojos esta chance. El principal obstáculo por estas horas es el altísimo salario del ex Mónaco, que percibe un sueldo aproximado de 1.5 millones de dólares por temporada.

Los números de Chiquito Romero en Boca

90 partidos oficiales desde el 2022.

78 goles recibidos.

36 vallas invictas.

1 título conseguido.

Chiquito Romero, cerca de Argentinos Juniors.

¿Qué dice el reglamento de la AFA?

La normativa de la Asociación del Fútbol Argentino señala específicamente que “a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el Boletín N° 5541 de la AFA, apartado 2° (reemplazo de un jugador lesionado de gravedad), queda establecido que el setenta por ciento (70%) del Torneo Clausura LPF 2025 se considerará cumplido en la fecha número 11”.

“BOLETÍN 5541: la lesión o el fallo que den origen al pedido de reemplazo no deberá exceder de disputado el 70% del campeonato de que se trate. En el Reglamento de cada campeonato se establecerá a qué fecha corresponde el 70%”, detalla. Entonces, en el caso de concretarse efectivamente su pase a Argentinos Juniors, el ex Sampdoria y AZ Alkmaar solamente podría disputar la actual Copa Argentina, donde el equipo dirigido por Nicolás Diez disputará la semifinal ante Belgrano de Córdoba a fines de octubre próximo. En tanto, para el 2026 sí podrá ser registrado para vestir el buzo del "Bicho" en todas las competencias.