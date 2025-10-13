En El Trece fulminaron a Marcelo Gallardo por la crisis de River: "La gente se hartó"

River perdió ante Sarmiento y fulminan a Gallardo.

En Pasión por el Fútbol (El Trece) fulminaron a Marcelo Gallardo por el mal presente de River Plate. El equipo del "Muñeco" acumula cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino y se complica en ambas tablas de posiciones, tanto en la de este certamen como en la anual, que sirve para clasificar a los torneos internacionales del 2026.

Sarmiento de Junín venció al "Millonario" por 1-0 en el Estadio Monumental y desató la bronca de los hinchas, por lo que en la televisión también liquidaron al director técnico más ganador de la historia del club de Núñez. En el programa conducido por Federico "Negro" Bulos, aunque habitualmente lo comanda Sebastián "Pollo" Vignolo, criticaron al DT y opinaron que en gran parte es su culpa esta crisis del plantel. Así y todo, la "Banda" por ahora se clasifica a los playoffs por el quinto puesto parcial en la Zona B y disputará la semifinal de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza.

En El Trece liquidaron a Gallardo por el mal presente de River: "Sus decisiones van en contra de lo que el equipo necesita"

En una nueva edición del ciclo nocturno de los domingos Pasión por el Fútbol, por El Trece, tanto el "Negro" Bulos como sus compañeros sacudieron al estratega e ídolo de 49 años. Por ejemplo, cuando Horacio Pagani recordó que para este encuentro sufrió muchas bajas por los jugadores que se marcharon a sus respectivas Selecciones por la doble fecha FIFA, Nicolás Distasio aseveró que "es cierto, pero no puede agarrarse de eso para justificar una nueva derrota...".

Al mismo tiempo, Daniel "Rolfi" Montenegro, exdelantero del "Millo", opinó que "preocupa bastante porque no aparece el juego". "Nos quedamos mucho con el ímpetu y las ganas del partido con Racing (por la Copa Argentina), pero River se está olvidando de jugar...", profundizó. En la misma línea, Distasio insistió con que "el nivel de River es preocupante, es un equipo que se acostumbró a perder, y acostumbrarse a perder con esta camiseta es el peor pecado que se puede cometer".

Incluso, "Nico" aseguró que "parece natural perder contra Rosario Central, Riestra, Sarmiento... Es una situación de la que la gente hoy se cansó, se hartó, y se escuchó una canción que habitualmente suena cuando se viven momentos de mucha tensión (la de ´jugadores, la concha de su madre...´)". El cronista de River también enfatizó en que el cuadro de Gallardo "es un equipo sin ideas, al que los rivales no les cuesta nada hacerle goles y ya hay un montón de decisiones del técnico que van en contra de lo que el equipo necesitaría para empezar a resurgir".

Por su parte, Marcelo Benedetto afirmó que "el momento es raro, pero hay que preguntarse cuándo empezó todo esto, que fue en la eliminación de la Copa Libertadores. Porque no hay juego y los jugadores tampoco dan la cara". Pagani mencionó que "cualquier otro técnico hubiera renunciado hoy" y Martín Arévalo concluyó que "el año de River es malo, así como el de Boca es muy malo, pero Gallardo no se va a ir nunca hasta que él diga que se va porque no le encontró la vuelta".

River perdió ante Sarmiento y fulminan a Gallardo.

Así está River en la tabla de posiciones del Clausura

El fixture de River: los próximos partidos