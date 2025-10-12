Los 10 jugadores de River que se pueden ir en 2026: qué hará Gallardo en el mercado de pases

Los jugadores que se pueden ir de River.

River Plate vive una etapa de definciones de cara a lo que será este cierre de año en 2025. Con las elecciones a la vuelta de la esquina en el club, el conjunto "Millonario" encara una etapa en la que buscar terminar de la mejor manera posible un 2025 que hasta el momento fue negativo. Esto frente a la imposibilidad de conseguir títulos en el primer semestre del año y lo que dejó la decepción en la Copa Libertadores, donde quedó afuera en los cuartos de final frente a Palmeiras de Brasil, tras perder ambos encuentros de la serie.

En ese sentido, el futuro del conjunto de Núñez es una verdadera incógnita y los meses que quedan del año servirán para saber cómo seguirá el futuro de algunos jugadores y del propio Marcelo Gallardo, quien cuenta con un respaldo grande por su historia no tan lejana con el club, pero con un ciclo que hasta el momento no estuvo a la altura de las circunstancias. Es que no pudo encontrar el equipo hasta ahora y probó de todo un poco en este tiempo.

Los 10 jugadores que se pueden ir de River en 2026

Milton Casco, otro jugador en observación.

Federico Gattoni: central, completamente relegado en la consideración del Muñeco, se quedó pura y exclusivamente para cumplir su préstamo, que finalizaba a fin de este año. Tuvo un paso flojo por River, donde nunca se logró afianzar.

central, completamente relegado en la consideración del Muñeco, se quedó pura y exclusivamente para cumplir su préstamo, que finalizaba a fin de este año. Tuvo un paso flojo por River, donde nunca se logró afianzar. Miguel Ángel Borja: es un jugador muy cuestionado por los hinchas de River, ya que no estuvo a la altura desde lo futbolítsico. Si bien aportó su cuota goleadora en varios partidos,en otros tuvo un rendimiento flojo.

es un jugador muy cuestionado por los hinchas de River, ya que no estuvo a la altura desde lo futbolítsico. Si bien aportó su cuota goleadora en varios partidos,en otros tuvo un rendimiento flojo. Enzo Pérez: ídolo de River. De los últimos grandes ídolos de la institución. Ya es un jugador veterano y no se lo nota con la capacidad física suficiente para ser titular hoy en el "Millonario".

ídolo de River. De los últimos grandes ídolos de la institución. Ya es un jugador veterano y no se lo nota con la capacidad física suficiente para ser titular hoy en el "Millonario". Ignacio "Nacho" Fernández: Ootro jugador que le dio muchas alegrías al club, pero que no parece estar a la altura hoy.

Ootro jugador que le dio muchas alegrías al club, pero que no parece estar a la altura hoy. Milton Casco : Hace poco cumplió una década en el club, aseguró que quiere retirarse en River y podría hacerlo a fin de año si así lo desea.

: Hace poco cumplió una década en el club, aseguró que quiere retirarse en River y podría hacerlo a fin de año si así lo desea. Gonzalo "Pity" Martínez : otro héroe de Madrid en la mira. Sigue perseguido por las lesiones y sus minutos en 2025 fueron escasos.

: otro héroe de Madrid en la mira. Sigue perseguido por las lesiones y sus minutos en 2025 fueron escasos. Fabricio Bustos: uno de los primeros refuerzos del Millonario tras la vuelta de Gallardo. En su momento, el lateral derecho dejó Inter -era dueño indiscutido del puesto- para ser titular en el equipo argentino, pero la vuelta de Gonzalo Montiel seis meses después (impensada cuando contrataron al ex-Independiente) lo complicó.

uno de los primeros refuerzos del Millonario tras la vuelta de Gallardo. En su momento, el lateral derecho dejó Inter -era dueño indiscutido del puesto- para ser titular en el equipo argentino, pero la vuelta de Gonzalo Montiel seis meses después (impensada cuando contrataron al ex-Independiente) lo complicó. Paulo Díaz: lleva varias temporadas defendiendo la camiseta de River y perdió el puesto luego del partido de ida contra Palmeiras.

lleva varias temporadas defendiendo la camiseta de River y perdió el puesto luego del partido de ida contra Palmeiras. Sebastián Boselli: el club repescó al uruguayo luego de una buena cesión en Estudiantes, pero su flojo rendimiento (sobre todo en la serie ante Libertad) lo hizo quedar aún más relegado. El zaguero corre de atrás de Díaz, Martínez Quarta y Rivero.

el club repescó al uruguayo luego de una buena cesión en Estudiantes, pero su flojo rendimiento (sobre todo en la serie ante Libertad) lo hizo quedar aún más relegado. El zaguero corre de atrás de Díaz, Martínez Quarta y Rivero. Matías Galarza Fonda: deberá revertir las críticas que viene recibiendo para encaminar su ciclo en River. El ex Talleres es uno de los futbolistas más resistidos por la gente.

Los títulos de Gallardo en River

Títulos internacionales (7):

Copa Libertadores: 2015 y 2018.

Copa Sudamericana: 2014.

Recopa Sudamericana: 2015, 2016 y 2019.

Copa Suruga Bank: 2015.

Títulos nacionales (7):