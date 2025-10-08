Fue clave para Gallardo en River, perdió el puesto y ahora podría irse

Un futbolista que supo ser clave para Marcelo Gallardo en River Plate está muy cerca de irse de la institución y todo indica que esto sucederá en el mercado de pases venidero. Si bien fue titular indiscutido en el "Millonario" y se convirtió en una pieza clave para el DT, el jugador en cuestión perdió el lugar entre los once y esta decisión del entrenador sería determinante para su futuro. Si bien no hay detalles precisos de dónde continuará, lo cierto es que su salida no tardaría en concretarse.

El hombre en cuestión es nada más y nada menos que Paulo Díaz, defensor chileno y referente que ya no juega de arranque seguido como lo hizo mayormente desde su arribo a Núñez en 2019. Tan cuestionado como querido por los hinchas de River, el zaguero con pasado en San Lorenzo dejaría la institución a fin de año después de no tener el puesto asegurado y, para colmo, también se afianzó Lautaro Rivero en su puesto. Esto también sería el detonante de una salida inesperada por parte del trasandino que debe definir dónde seguirá su carrera.

Paulo Díaz se iría de River a fines del 2025

Algunas situaciones que se dieron en las últimas semanas serían claves para entender la posible salida del central. Si flojo rendimiento contra Palmeiras, en la ida de la serie de cuartos de final de la Copa Libertadores, derivó en el cambio de Gallardo como también en su ausencia en la vuelta. Por si esto fuera poco, contra Deportivo Riestra en la derrota por 2 a 1 en el Estadio Monumental fue titular y recibió el repudio por parte de su propio público que lo silbó en su gran mayoría. Un dato no menor es que tampoco integró la lista de convocados de su selección en la fecha FIFA de octubre, por lo que podría jugar por el joven que citó Lionel Scaloni.

Paulo Díaz no seguiría en River a fin del 2025

Con estos últimos antecedentes y algún que otro error por el que pidió las respectivas disculpas a los hinchas durante su largo ciclo en el "Millonario", la salida del chileno se acelera y todo indica que puede concretarse en 2026 más allá de que tendrá todavía un año más de contrato. Lo que aún no se sabe es dónde seguirá su carrera, pero sí es importante destacar que recibió distintas ofertas a lo largo de su pasó por River que finalmente no llegaron a buen puerto. Debido a lo sucedido en las últimas semanas, existe la chance de que esto finalmente pase cuando culmine la actual temporada en el fútbol argentino. Uno de los posibles destinos es Arabia Saudita, desde donde ya estuvo en los planes de algunos clubes y habría una oferta formal a fin del 2025, aunque dependerá de la dirigencia aceptarla.

Las estadísticas de Paulo Díaz en River