Marcelo Gallardo preocupado: las numerosas bajas de River vs. Sarmiento

Gallardo perderá a más de 10 jugadores

La fecha 12 del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino señala que River Plate debe regresar al Estadio Monumental para enfrentarse a Sarmiento de Junín, en medio de un contexto más que complicado. No sólo está afuera de la clasificación a la Copa Libertadores, sino que Marcelo Gallardo tiene de mínima a ocho jugadores menos para armar el once titular y el banco de suplentes, además de los lesionados y los sancionados.

A los problemas que el “Millonario” tiene para encontrar un sistema de juego que le de garantías, se le debe sumar que contará con bajas que son producto de expulsiones. Es que Maximiliano Salas y Juan Portillo tienen que cumplir una fecha de suspensión de manera obligatoria. Esto expone que recién serán utilizados para el encuentro correspondiente de la jornada 13.

Gallardo perderá a más de 10 jugadores

Por otro lado, Gallardo tiene seis ausencias producto de la ventana FIFA de octubre, que se encuentra enfocado en partidos amistosos y clasificaciones de cara al Mundial 2026. River no tendrá a disposición a Lautaro Rivero, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, "Juanfer Quintero", Kevin Castaño y Matías Galarza. Los mencionados recién regresarán al país en el comienzo de la próxima semana.

Más bajas en River: los lesionados

La enfermería de River cuenta con una gran cantidad de nombres que no pueden sumar minutos o que dependen del permiso del departamento médico. Hay dos bajas más que confirmadas como son las de Germán Pezzella, Giorgio Constantini y Agustín Ruberto que se recuperan de una rotura de ligamentos cruzados. Aunque el delantero está a días de conseguir el alta. Se lo irá exigiendo en los próximos entrenamientos para ver cómo responde. Los demás tienen hasta mediados del 2026 para regresar a la actividad oficial.

Mientras que los casos de Gonzalo "Pity” Martínez, Maximiliano Meza, Juan Cruz Meza, Enzo Pérez y Sebastián Driussi también se mueven de manera diferenciada. Sin embargo, los dos primeros podrían tener el alta en la mañana del miércoles. Ya que se entrenan sin problemas y no sienten dólares. Lo mismo aplica para el delantero, que tiene grandes chances de volver como titular.

La vuelta de Enzo Pérez es una muy particular, debido a que tiene siete puntos de sutura en una de sus piernas. Hasta que la cicatriz no esté cerrada, no le van a dar el permiso necesario para que vuelva a jugar de forma oficial. Algunos trascendidos señalan que el miércoles se someterá a una revisión de la zona con el fin de establecer si podrá o no concentrar para enfrentar a Sarmiento.

El pedido de River por Salas

En la tarde del lunes, se conoció que River le hará un pedido a la AFA para que reduzca la sanción deportiva que "Maxi" posee tras haber insultado al juez de línea del partido frente a Deportivo Riestra. Hay que recordar que la pena señala dos partidos de suspensión. Uno se cumplió ante Rosario Central, mientras que el segundo va a ser contra Sarmiento.

Se espera que en la semana haya una respuesta y sentencia firma firme en relación con el pedido del "Millonario", que consideran que la multa fue excesiva. A priori, no se tiene conocimiento sobre cuál va a ser la decisión, pero dada la cantidad de bajas del plantel puede que reconsideren la pena y la dejen en un encuentro.