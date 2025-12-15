Tenía 15 años: una patota atacó y asesinó brutalmente a un joven en una fiesta de egresados

La provincia de Jujuy quedó conmpletamente conmovida tras conocerse la noticia del brutal asesinato de un joven de 15 años en una fiesta de egresados. Una patota lo apuñaló a la salida del evento y el adolescente no logró resistir el horroroso ataque.

El incidente fatal quedó registrado en un video, que fue grabado por un testigo. Por el asesinato del joven perpetrado por una patota quedaron detenidos dos adolescentes.

El brutal asesinato de un joven a la salida de una fiesta en Jujuy

Según Noticias Argentinas la víctima fue identificada como Juan Vanega. Había participado de una fiesta de egresados en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero y al salir a la calle fue atacado por una patota de adolescentes. La Policía provincial detuvo a dos menores, presuntamente integrantes de la banda: un varón y una mujer, de 15 y 16 años. Por tal motivo, la causa quedó a cargo del Juzgado de Menores.

El brutal asesinato se produjo en la intersección de la calle Pozo Cavado con la avenida Intersindical en la madrugada del domingo. La víctima y su amigo, de 13 años, habían concurrido a una fiesta de egresados que se realizaba en una casa. En mitad de la noche, habían salido a un comercio cercano para comprar bebidas.

Antes de llegar a la despensa fueron interceptados por una patota que, sin mediar palabra, comenzaron un ataque desproporcional contra ellos. Los testigos de lo ocurrido contaron que los homicidas utilizaron un arma blanca y le dieron varias puñaladas. El joven intentó escapar, pero a los 20 metros cayó muerto con múltiples heridas en el cuerpo.

Una persona que presenció el ataque dijo que se trató de "una lucha territorial, entre barrios". “Había muchísimos chicos que entraban y salían de la casa donde se hacía la fiesta, pero cuando uno fue atacado y vieron la sangre empezaron a escapar hacia distintos lugares”, agregó un vecino.

Cómo sigue la causa

Cuando el personal del SAME acudió al lugar de los hechos, constataron que el menor ya estaba muerto. El amigo que estaba con él también resultó herido, aunque se encuentra fuera de peligro.

Tras el hecho la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7 y el Ministerio Público de la Acusación realizaron un operativo de rastrillaje en el barrio Alto Comedero y encontraron a dos menores sospechados por el homicidio. Están detenidos.

Fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero junto a sus padres. La fiscalía a cargo dispuso que la causa pase al Juzgado de Menores, para continuar la investigación y la imputación formal de los adolescentes.