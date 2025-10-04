¿Cuándo y dónde jugará River contra Independiente Rivadavia?

Tres provincias se pelean para recibir a River.

La fase de cuartos de final de la Copa Argentina se encuentra definida, después de que River le ganara por 1-0 a Racing con gol de Maxi Salas antes de los 10 minutos de juego y en la semifinal deberá medir fuerzas contra Independiente Rivadavia. Un equipo que sueña con dar su primera vuelta olímpica a nivel nacional.

El certamen se encuentra en condiciones de presentar a Argentinos Juniors, Belgrano de Córdoba, el conjunto mendocino y al Millonario como los cuatro candidatos a quedarse con el título. Uno que no es para nada menor, porque la AFA decidió darle al campeón un boleto de acceso directo a la Fase de Grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores. Algo que permite un ingreso base de 3 millones de dólares por tan solo haber clasificado.

Tres provincias se pelean para recibir a River.

En lo que respecta al partido de River frente a Independiente Rivadavia, los 90 minutos quedarían reservados para finales de octubre. Hay una fecha tentativa que sería la del 23 con el fin de aprovechar el parate del fin de semana debido a la presencia de las elecciones nacionales que se van a desarrollar durante el domingo 26. De esta manera, los dos equipos pondrían lo mejor en el campo de juego.

Mientras que la sede se va a decidir al mayor oferente, la provincia que mejor oferta haga va a obtener la organización del partido. Hay tres candidatas: Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, La Pedrera de San Luis y Mario Alberto Kempes de Córdoba. En tanto que el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza está casi descartado por ser el lugar de origen de La Lepra.

Boca necesita que River gane la Copa Argentina

Por otro lado, la clasificación de River a la semifinal de la Copa Argentina generó una sonrisa dentro de Boca. Algo que hace casi un tiempo era impensado, pero en estos tiempos de malos funcionamientos colectivos y ausencia de resultados deportivos cualquier ayuda es bienvenida y mucho más cuando permite ingresar a la Copa Libertadores.

Esto es producto de que el Millonario se encuentra en lo más alto de la tabla anual y de continuar así se quedaría con uno de los cupos de acceso al certamen. Uno que no es cualquiera porque le permitirá ingresar a la Fase de Grupos. Sin embargo, su presencia en la semifinal y la chance de ganar la Copa Argentina le dará otro boleto que retendrá en sus manos. Por ende, Boca, Deportivo Riestra y Argentinos Juniors podrían clasificarse. Lo mismo aplica para Rosario Central.

Todo es muy distinto en caso de que River sea eliminado, porque Independiente Rivadavia, Belgrano y Argentinos están lejos de la zona de clasificación al máximo certamen internacional de la región. Por ende, esto desatará una enorme lucha en las fechas finales del Torneo Clausura para ver quién ingresa por medio de la tabla anual.