Mientras se espera la respuesta del mercado a la suspensión del rescate de US$ 20.000 millones por parte de bancos estadounidenses, la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados se reunirá este mediodía para analizar el acuerdo comercial firmado entre el gobierno de Javier Milei y el de Donald Trump. Desde las 12, distintos expertos y legisladores arribarán al anexo del Congreso para tratar detalles del pacto en una comisión que es integrada por 13 miembros de Unión por la Patria, cuatro de La Libertad Avanza y cuatro del PRO.
Milei le entregó un diploma a Presti, en medio de su polémica designación
El Presidente le dio un diploma al jefe del Ejército Argentino, teniente general Carlos Presti, quien se convertirá a partir del 10 de diciembre como el primer militar en asumir en democracia al frente del Ministerio de Defensa.
El Indec difunde la actividad económica: los privados anticipan una recesión
El organismo que conduce Marco Lavagna difundirá este miércoles el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, mes que cierra el tercer trimestre del año.
Nuevos cambios al régimen de impuestos para empresas de apuestas online
ARCA realizará un control de la dotación de empleados de las compañías que deseen seguir manteniendo un beneficios impositivos.
El presidente Javier Milei le entregó un diploma al nuevo futuro ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, en medio de la polémica por su designación, que se trata de la primera vez desde el retorno democrático que un militar está al frente de la cartera.
El Gobierno confía que los gobernadores votarán el Presupuesto con un acuerdo "low cost"
El gobierno de Milei prepara una propuesta en la que concederá a los gobernadores los fondos ATN y el Impuesto a los Combustibles que reclaman, más los avales para que tomen deuda. Confían que le votarán el Presupuesto y las reformas.
Pese a los esfuerzos de los bloques de senadores y de diputados de Unión por la Patria, en el Congreso veían difícil que hubiera una última sesión antes del recambio legislativo. A partir de entonces, el gobierno de Javier Milei contará con números mucho más favorables para sacar sus propuestas en el Parlamento. La bancada de senadores de La Libertad Avanza pasará de seis a 20 integrantes y la de diputados de 38 a 91 miembros. Con todo, aún necesitarán de la oposición dialoguista para aprobar el Presupuesto y las reformas que formarán parte de la agenda de las sesiones extraordinarias que se extenderían hasta febrero. Los gobernadores serán claves y, para convencerlos, la Casa Rosada tiene lista una propuesta en la que no cede mucho más que lo que mandatarios provinciales vienen reclamando desde hace meses como recursos propios, más algún otro caramelo. Una propuesta low cost que, envalentados, confían que los gobernadores no tendrán otra que aceptar.
Las estadísticas oficiales que desmienten la “industria del juicio”
La idea de que Argentina atraviesa una “industria del juicio laboral” se consolidó en los últimos años como un argumento central para justificar cambios profundos en la legislación. Sin embargo, la realidad es muy diferente.
En pleno avance del debate por la reforma laboral que propone el presidente Javier Milei, distintas estadísticas desmitifican la existencia de una supuesta “industria del juicio laboral”, uno de los principales argumentos que utiliza La Libertad Avanza para fundamentar sus ideas. Lejos de un uso masivo o abusivo de la Justicia, los datos oficiales muestran niveles de litigiosidad bajos y no proporcionales al tamaño de la fuerza laboral.
El Gobierno festejó el fin de semana largo pero el turismo teme por la temporada
Mientras el Gobierno celebra, en el sector turístico permanecen en alerta por lo que podría pasar en el verano. La nueva fake news de Milei ignora el resto de los fin de semanas largos del año.
El turismo interno registrado en el último fin de semana largo fue positivo respecto al 2024 e incluso en años anteriores. Sin embargo, el presidente Javier Milei utilizó las cifras para afirmar que la cantidad de viajeros que recorrieron el país fue la más alta desde 2010, una sentencia irreal. Mientras tanto, en el sector son cautelosos a la hora de pronosticar el ritmo de la temporada de verano.
Yerbateros decidieron no cosechar en protesta a desregulaciones del gobierno de Milei
La decisión se tomó en las últimas horas y, de esta forma, casi 10 mil productores irán al paro en la previa de la zafra en la provincia de Misiones.
Luego de la desregulación del mercado de Yerba Mate que, entre otras cosas, estableció que el Instituto Nacional de la Yerba Mate ya no va a intervenir en el mercado fijando precios de referencia. En este sentido, en la previa del arranque de la cosecha, cientos de productores decidieron suspender la zafra de verano y empezaron a tomar varias meddias en rechazo a estas nuevas medidas del Gobierno de Javier Milei.
Caso Libra: el millonario movimiento de una billetera virtual atribuida al caso
Un experto digital y dirigentes de la oposición detectaron un retiro de dólares, que ocurre cuando circulan versiones de que la Justicia de Estados Unidos congele o restrinja la actividad de esos fondos.
Nueve millones de dólares fueron retirados de una billetera digital, en una de las cuentas virtuales atribuidas al caso de la criptoestafa Libra, promovida por el presidente Javier Milei. Este movimiento tiene como contexto la posibilidad de que la Justicia de Estados Unidos congele o restrinja la actividad de los fondos que acumulan millones de dólares obtenidos por la memecoin.
Milei se volvió a meter en el fútbol y bancó a Estudiantes en su disputa con AFA
En un mensaje en sus redes sociales, el presidente sacó una camiseta del Pincha y bancó al equipo de La Plata en referencia a su disputa con Claudio "Chiqui" Tapia.
En medio del escándalo de AFA y la pelea con Juan Sebastián Verón, Javier Milei se metió en la pelea y uno de los principales impulsores de las Sociedades Anónimas Deportivas publicó un mensaje a favor de Estudiantes de La Plata. En un mensaje en sus redes sociales, el presidente sacó una camiseta del Pincha y bancó al equipo de La Plata en referencia a su disputa con Claudio "Chiqui" Tapia.