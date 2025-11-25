Milei le entregó un diploma a Presti, en medio de su polémica designación

Pese a los esfuerzos de los bloques de senadores y de diputados de Unión por la Patria, en el Congreso veían difícil que hubiera una última sesión antes del recambio legislativo. A partir de entonces, el gobierno de Javier Milei contará con números mucho más favorables para sacar sus propuestas en el Parlamento. La bancada de senadores de La Libertad Avanza pasará de seis a 20 integrantes y la de diputados de 38 a 91 miembros. Con todo, aún necesitarán de la oposición dialoguista para aprobar el Presupuesto y las reformas que formarán parte de la agenda de las sesiones extraordinarias que se extenderían hasta febrero. Los gobernadores serán claves y, para convencerlos, la Casa Rosada tiene lista una propuesta en la que no cede mucho más que lo que mandatarios provinciales vienen reclamando desde hace meses como recursos propios, más algún otro caramelo. Una propuesta low cost que, envalentados, confían que los gobernadores no tendrán otra que aceptar.