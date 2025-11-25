Bullrich sigue el modelo de EE.UU.: creó una Agencia Nacional de Migraciones

La ministra de Seguridad y flamante senadora Patricia Bullrich anunció este martes un cambio en la política migratoria, con la pretensión se imitar la concpeción con la que trabaja Estados Unidos y varios países de la Unión Europea. En una conferencia de prensa, Bullrich sostuvo que creará una Agencia Nacional de Migraciones que operará de forma descentralizada y que hará que la gestión migratoria no dependa del ministerio del interior, sino bajo la órbita de Seguridad. "Esta mudanza del ministerio del Interior al de Seguridad tiene que ver con un diseño que se practica en todo el mundo que es como se desarrolla el control migratorio", explicó la ministra.

Bullrich dijo que este cambio supone una "nueva forma" de administrar las migraciones al hacerlo de una forma más "integral" que una Dirección de Migraciones. "No solamente van a participar quienes trabajan en migraciones sino también que colaboren todas nuestras provincias con una mirada federal y nacional", detalló la ministra.

Bullrich citó los ejemplos de España, Francia, Italia, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos para justificar su decisión. "Queremos lograr una nueva forma de administración de las migraciones logrando algo más integral que una dirección de migraciones y avanzar hacia una agencia nacional donde colaboren todas las provincias con mirada nacional", siguió Bullrich.

"Reconocemos la capacidad operativa y de modernización de las migraciones en Argentina. El sistema que tiene Argentina es moderno, está actualizado y facilita el control migratorio pero se genera un problema entre ese control migratorio y la realidad de la seguridad que tienen los puestos migratorios en cada lugar del país. Eso está desfasado, nuestro objetivo es lograr que sea una sola tarea", agregó. Bullrich dijo que la migración hoy los "sobrepasa" y que por eso la idea es que esta nueva agencia "tome todos e integralmente los problemas migraciones que hay en el país".

Con este anuncio, Bullrich especificó que las tres policias de fronteras pasarán a integrarse y depender de esta Agencia: la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería y la Prefectura.

Noticia en desarrollo

