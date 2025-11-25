Nuevos cambios al régimen de impuestos para empresas de apuestas online

El Gobierno Nacional dispuso una serie de modificaciones al régimen del impuesto indirecto sobre apuestas online, con el objetivo de "de garantizar una aplicación ordenada y previsible" de la aplicación del régimen de percepción. Entre los principales cambios se implementaron nuevos plazos y condiciones que deben tener las empresas tanto nacionales como del exterior. También habrá un nuevo control de la nómina de empleados a quienes quieran mantener una alícuota reducida prevista por ley.

A través de la Resolución General 5791/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) adecuó plazos y procedimientos vinculados al gravamen creado por la Ley 27.346. Entre los principales cambios, el organismo fijó desde cuándo regirá la alícuota indicada en los certificados, actualizó la metodología para publicar la nómina de operadores del exterior y estableció que las solicitudes de inscripción y las disconformidades deberán resolverse en un nuevo plazo máximo.

La resolución establece que la solicitud de inscripción en el Registro de Control Online del Sistema de Apuestas deberá ser resuelta en un máximo de 60 días corridos desde la intervención y validación del organismo regulador de la actividad en la jurisdicción correspondiente, o desde la fecha de presentación de la solicitud si esta fuera posterior. "Las solicitudes de inscripción en el 'Registro' que hubieran sido interpuestas con anterioridad al 25 de noviembre de 2025 serán resueltas por este Organismo dentro los SESENTA (60) días corridos contados desde esta última fecha", dice la medida.

Por otro lado, también se destacó la actualización permanente del listado de operadores extranjeros, la cual deberá estar disponible en el micrositio institucional “Juegos de azar y apuestas”. "Asimismo, actualizará la nómina publicada en el micrositio 'Juegos de azar y apuestas', en la opción 'Impuesto indirecto sobre apuestas y juegos on line', ítem 'Registro de control online del sistema de apuestas', se detalló.

Además, se modificaron los requisitos sobre antecedentes penales y ahora solo serán aplicables los impedimentos cuando exista sentencia firme y mientras la condena no esté cumplida. "Los requisitos aludidos en los incisos a), b), c) y d) resultarán de aplicación siempre que se haya dictado sentencia firme y en tanto la condena no estuviese cumplida", indica la resolución.

Asimismo, se determinó que los responsables podrán manifestar su disconformidad con denegatorias o bajas de inscripción dentro de los 15 días corridos posteriores a la notificación.

Control de empleados

La medida también agrega que ARCA realizará un control de los empleados formales que tengan los operadores que quieren mantener la alícuota reducida del 12%, prevista para quienes incrementen su dotación de personal. "Este Organismo controlará periódicamente el cumplimiento de los requisitos mencionados en el artículo 14 a los efectos de evaluar la permanencia en el 'Registro' y/o la vigencia del certificado otorgado", se indicó.

También se establece una verificación anual que constatará si se mantiene o no el incremento promedio anual de personal declarado. "La citada condición se considerará cumplida cuando se verifique el mantenimiento del incremento de la nómina, considerando para ello el promedio anual del personal declarado en el ejercicio económico analizado y siempre que en el último mes del período la cantidad de la dotación de personal empleado en relación de dependencia bajo la modalidad de tiempo completo y por tiempo indeterminado, sea mayor o igual al período base considerad", remarca