Un nuevo informe reveló datos estadísticos sobre las apuestas online.

El mercado de las apuestas online crece día a día a nivel mundial y Argentina es el país de América Latina donde más preocupante es el ingreso de menores de edad a ese sistema, según un reciente informe de Playtech. El mayor proveedor de software de juegos online a nivel internacional hizo un exhaustivo informe sobre la realidad de este mercado en el país.

El comunicado indica que Argentina está a la vanguardia en temas de leyes en relación a las apuestas y la ludopatía y, al mismo tiempo, ofrece datos estadísticos tomados tras una encuesta realizada a 2500 personas. El sondeo informa que "el 64% de los jugadores argentinos apuestan una vez o más por semana".

El informe indica que, según Statista, se espera un crecimiento de más de un 8%, llegando a 1.570 millones de dólares en 2025. "La encuesta encontró que el 64% de los jugadores argentinos apuestan una vez o más por semana. Los hombres apuestan con mayor frecuencia y gastan más dinero, con un 69% de ellos apostando al menos semanalmente, y un 75% gastando más de 8 dólares (8.000 ARS) al mes. En comparación, el 59% de las mujeres apuesta semanalmente, con solo un 49% superando esta cantidad de dinero", continúa el comunicado.

Al mismo tiempo, se supo que el "46% de los jugadores argentinos dijo que ahorra sus ganancias, mientras que el 30% dijo que utiliza las ganancias para gastos diarios". Quienes no ahorran serían los jugadores más jóvenes, pertenecientes al rango etario de 24 a 34 años, mientas que los mayores a 35 sí lo harían.

