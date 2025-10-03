La increíble racha que Armani logró en River tras eliminar a Racing

El récord de Armani frente a Racing

La última llave de cuartos de final de la Copa Argentina expuso que River se quedó con la victoria, con gol de Maxi Salas, frente a Racing y de esta manera se clasificó para la semifinal donde se enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza. El desarrollo del partido expone que Franco Armani estiró una marca y consiguió un importante récord que pocos pueden darse el gusto de ostentar.

El "Pulpo" respondió cada vez que la pelota pasó cerca de su arco y llevó tranquilidad a los hinchas que fueron hasta el Gigante de Arroyito para alentar a un equipo que no la está pasando bien. Si bien, la Academia no presentó grandes jugadas de peligro, el aporte del arquero fue más que suficiente para desactivar cualquier tipo de intención. Esto generó que su historia dentro del "Millonario" crezca y reciba una importante actualización que impacta de lleno en sus estadísticas personales.

"Franco Armani consiguió su valla invicta número 30 contra los otros grandes. Jugó 55 partidos, más del 50% sin recibir goles", expresó la cuenta Numeral River en X (Ex Twitter). Un registro que permite señalar que sabe muy bien cómo afrontar este tipo de encuentros en donde cualquier detalle puede marcar la diferencia. Si se profundiza, el Pulpo tiene más victorias ante Boca y San Lorenzo, tercero quedó Independiente y en el último escalón aparece Racing.

Por otro lado, se desprende que el arquero está segundo en la tabla histórica que corresponde a cantidad de partidos disputados frente a las grandes instituciones del fútbol argentino. El primero es Amadeo Carrizo que estuvo en 143 encuentros y en 38 de ellos no pudieron convertirle goles. Mientras que por debajo del "Pulpo" aparece Ubaldo Fillol con 84 cotejos y Ángel Comizzo con 42 presentaciones.

¿Se retira en River?

En lo que respecta a lo contractual, se puede apreciar que Franco Armani tiene un vínculo con River hasta el final de la temporada 2026 pero hay una cláusula que hace temblar a varios de los hinchas. Esto es producto de que en los primeros 15 días de enero puede romper su vínculo de forma unilateral y marcharse a cualquier equipo que lo pretenda. Solo alcanza con avisar que no seguirá para que la misma quede activa.

Sin embargo, el pensamiento del arquero es otro y que podría generar que Jeremías Ledesma se plantee de gran manera la posibilidad de marcharse en el mercado de pases de verano al ver que no podrá tener tantos minutos. "La intención de Franco Armani es retirarse en River. Podría renovar su contrato por dos años", expresó el periodista Gustavo Yarroch hace unas semanas. Una postura que no se alteró, además de que Marcelo Gallardo quiere contar con su presencia dentro del plantel.