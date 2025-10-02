¿River o Racing? El resultado que beneficia a Boca en la Copa Argentina

Qué resultado del River vs. Racing beneficiaría a Boca.

Este jueves 2 de septiembre, el fútbol argentino tiene la promesa de entregar un verdadero partidazo en el marco de la Copa Argentina 2025 porque River Plate y Racing se cruzarán en el Gigante de Arroyito. Los 90 minutos son de gran interés para Boca Juniors, que dispone de un favorito. Uno que le puede dar una enorme mano pensando en lo que será la clasificación a la Copa Libertadores de la temporada 2026.

El certamen nacional expone que uno de los duelos de los cuartos de final va a entregar una nueva edición del clásico más viejo del fútbol argentino y que cobra gran importancia después de lo que fueron las negociaciones por la adquisición del pase de Maximiliano Salas. La "Academia" se negó a venderlo, pero el "Millonario" se quedó con su ficha tras ejecutar su cláusula de rescisión de 8 millones de euros. Una maniobra legal, sin embargo los clubes de la Liga Profesional no la ponían en marcha por una cuestión de "respeto".

Boca necesita que River le gane a Racing

Un partido que también es de interés para Boca porque necesita que River le gane a Racing, sin importar el resultado, y que siga avanzando de ronda hasta quedarse con el trofeo de la Copa Argentina. El campeón del certamen clasifica de manera automática a la Copa Libertadores y arrancará desde la fase de grupos. De esta forma, el "Millo" liberará un cupo de la tabla anual y los dirigidos por Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda podrán contar con más chances al momento de pensar en la clasificación.

Mientras que la Academia ocuparía un lugar más que importante, debido a que en la general está fuera de las copas internacionales de la próxima temporada. Sus caminos son quedarse con el Torneo Clausura, conquistar la competencia nacional o ganarle a Flamengo para avanzar a la final de la Libertadores. Hay que recordar que un cupo ya tiene dueño y ese es el de Platense después de haber conquistado el Torneo Apertura. Su presencia en la copa le aseguró un cheque por varios millones de dólares por parte de la CONMEBOL.

Riquelme habló de Russo

Tras el partido frente a Defensa y Justicia, Úbeda volvió a quedar al mando del plantel de Boca y ser el encargado de conducir a los jugadores en la vuelta a los entrenamientos. Una decisión que nace para darle a Russo todo el tiempo que considere necesario para resguardar su salud y quitarle la presión de que debe estar presente. Desde el club le manifestaron que podrá regresar cuando lo considere oportuno y ausentarse las veces que sean necesarias, ya sea porque necesita someterse a una serie estudios o tenga la indicación médica de descansar.

“El entrenador es un genio. Maneja las cosas de manera extraordinaria”, expresó Juan Román Riquelme en la tarde del miércoles en charla con el canal oficial de Boca. Fue la única mención que el mandatario realizó sobre "Miguelo", y tampoco hubo consultas por parte de los periodistas que lo entrevistaron. Los comentarios que circulan exponen que la postura de la institución es respetar la privacidad del técnico y que su familia sea la encargada de realizar declaraciones.