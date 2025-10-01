Costas sorprende en Racing ante River con la vuelta de Rojo: el historial que ilusiona

Gustavo Costas piensa en el regreso de Rojo en Racing para enfrentar a River por Copa Argentina.

Racing enfrentará este jueves a River Plate, por los cuartos de final de la Copa Argentina 2025, y Gustavo Costas podría sorprender en la formación. El entrenador de "La Academia", que aún no confirmó el equipo, podría incluir en el once a Marcos Rojo, el defensor que tiene un historial positivo frente al "Millonario" y que ilusiona a los hinchas.

De acuerdo a información de ESPN y TyC Sports, Costas planea la zona de tres zagueros centrales con el retorno del ex Estudiantes de La Plata y Boca Juniors, que no juega de forma oficial desde el 19 de agosto, en el encuentro de vuelta ante Peñarol de Uruguay por los octavos de final de la Copa Libertadores, cuando se fue expulsado por protestar. Rojo, cabe recalcar, tiene antecedentes positivos ante el "Millonario". De los once partidos que lo enfrentó, tuvo siete victorias, un empate y sólo tres derrotas: dos fueron con Estudiantes de La Plata, mientras que los restantes fueron con el "Xeneize".

Aunque es una posibilidad concreta, el exjugador de Boca pelea el puesto con Nazareno Colombo, que viene siendo titular y con buenos rendimientos. Los otros defensores serían Franco Pardo y Santiago Sosa, futbolistas inamovibles en la estructura de Costas y que son clave para el DT. El resto del equipo sería similar al que salió desde el inicio frente a Independiente en el Cilindro. Facundo Mura y Gabriel Rojas volverían a estar en los costados, mientras que Agustín Almendra y Bruno Zuculini se repartirían la mitad de la cancha.

Una de las dudas se encuentra en el ataque con Santiago Solari, que viene arrastrando un problema muscular. En caso de que el exjugador de Defensa y Jusicia no llegue en condiciones, su lugar será ocupado por el colombiano Duván Vergara, mientras que en los otros dos lugares de la delantera estarán Adrián "Maravilla" Martínez y Tomás Conechny.

La probable formación de Racing vs. River por la Copa Argentina

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo o Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Dos bajas y una duda en Racing vs. River por la Copa Argentina

Para el partido en cancha de Rosario Central, Costas sabe que no podrá contar con dos jugadores que le dan grandes respuestas dentro del campo de juego. La primera baja confirmada es la de Juan Ignacio Nardoni que sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho en la revancha ante Vélez en el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Se estima que tiene para casi tres semanas de recuperación.

Lo mismo sucede con Matías Zaracho, que arrastraba una molestia muscular y que la misma se hizo presente hace unos días en un entrenamiento. Al punto que el volante pidió no continuar con los ejercicios porque se le complicaba desplazarse. Muy distinto es el caso de que Solari que jugó frente a Vélez con un desgarro, pero pareciera que esto poco le molestó debido a que marcó un tanto clave en la serie.

El delantero es duda y lo van a esperar hasta último momento para ver si lo pueden sumar a la lista de concentrados para enfrentar a River. Sin embargo, el cuerpo médico asegura que lo mejor sería no arriesgarlo porque la lesión podría agravarse y el proceso de recuperación pasaría a ser más grave. De hecho, se menciona la posibilidad que se pierda uno de los partidos de la serie ante Flamengo en la semifinal del certamen.

¿Cuándo juegan Racing vs. River por la Copa Argentina? Hora, TV en vivo y streaming

El cuadro de Costas y el de Gallardo será el jueves 2 de octubre del 2025 a las 18 horas en el Estadio "Gigante de Arroyito" de Rosario Central, con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal TyC Sports (cable), en tanto que el streaming online irá por TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

En este certamen aún no hay VAR. Si empatan, definirán al vencedor por penales para conocer al rival de Independiente Rivadavia de Mendoza en la semifinal. En tanto, del otro lado del cuadro aparecen Belgrano de Córdoba y Argentinos Juniors.