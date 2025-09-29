Video: las reacciones de Costas y Quinteros a la última jugada de Racing vs. Independiente

Las reacciones de Quinteros y Costas a la última jugada del clásico.

Los entrenadores de Racing e Independiente, Gustavo Costas y Gustavo Quinteros respectivamente, reaccionaron casi de la misma manera a la última jugada del clásico de Avellaneda en el "Cilindro". Es que Pablo Galdames llevó la pelota en soledad desde la mitad de la cancha hacia el área de Facundo Cambeses, aunque a la hora de definir lo hizo mal: le pegó de tres dedos y la tiró directamente afuera, en uno de los grandes duelos históricos del fútbol argentino.

Esa acción, que pudo haberle dado la victoria al "Rojo" sobre la hora, fue la más comentada de un encuentro que terminó 0-0 en la cancha de la "Academia". El mediocampsta chileno, que había ingresado en el segundo tiempo, falló una chance clarísima y ambos directores técnicos se agarraron la cabeza, como no entendiendo lo que había ocurrido.

Video: así vivieron Costas y Quinteros el gol errado de Independiente sobre el final del clásico ante Racing

Costas

Por el lado del director técnico de la "Academia", el ídolo no pudo creer cómo su equipo quedó tan mal parado cuando el marcador estaba igualado. Apenas Galdames quedó solo en la mitad de la cancha y empezó con el correr con el balón, dijo "¡no, la concha de su madre!" y empezó a correr hacia el sector donde estaba Cambeses de manera desesperada, casi como un jugador más. Una vez que el chileno erró el gol, se agarró la cabeza, pateó con furia una botellita de agua que estaba en el piso y gritó: "¡Yo no lo puedo creer, boludo! ¡Somos unos pelotudos, somos pelotudos! ¡La concha de su madre!".

Quinteros

Del otro lado, el DT del "Rey de Copas" lo vivió con más tranquilidad. Simplemente se limitó a observar la acción junto a su ayudante de campo, Leandro "Chavo" Desábato. Siguió la jugada con calma y, apenas pateó mal Galdames, primero levantó los brazos pensando que había sido gol. No obstante, unos segundos más tarde, se agarró la cabeza al igual que Costas porque no lo podía creer.

Los próximos partidos del Racing de Costas

Racing vs. River - Jueves 2 de octubre a las 18 horas en Rosario - Cuartos de final de la Copa Argentina.

Racing vs. Independiente Rivadavia (Mendoza) - Lunes 6 de octubre a las 21 - Fecha 11 del Torneo Clausura.

Los próximos partidos del Independiente de Quinteros