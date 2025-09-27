Entre Libertadores y clásico, en Racing recibieron dos noticias de última hora para Costas

Entre Libertadores y clásico, en Racing recibieron dos noticias de última hora

Racing se prepara con todo para jugar el clásico ante Independiente este domingo 28 de septiembre desde las 15.15 en el Cilindro y antes del mismo recibió dos noticias de última hora. Este sábado por la mañana, el plantel de la "Academia" se enteró no sólo de un cambio repentino para el mencionado partido, sino también en lo que respecta a los cruces con Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores. Así, el elenco de Avellaneda pelea en ambos frentes además de su presencia en cuartos de final de la Copa Argentina.

En dicho certamen se verá las caras con River Plate el próximo jueves 2 de octubre en el Gigante de Arroyito desde las 18 buscando un lugar en semis, por lo que también se ilusionan con salir campeones. Antes tendrá que enfrentar al rival de toda la vida y el árbitro no será el mismo que se supo desde un principio. Casi al mismo tiempo, la Conmebol confirmó los días y horarios para los duelos contra el "Mengao".

Cambio de árbitro para el clásico entre Racing e Independiente

Hernán Mastrángelo no será el cuarto árbitro del clásico de Avellaneda y Daniel Zamora se hará cargo de dicho puesto, mientras que Nicolás Ramírez será el juez principal. Este último no cambió como tampoco el resto de la terna conformada por Pablo González y Adrián Delbarba en el rol de asistentes, Héctor Paletta en el VAR y Juan Pablo Loustau en el AVAR. En el caso de Ramírez, será su tercer Racing vs. Independiente y en los dos primeros empataron sin goles.

Cabe destacar que, de las veces que dirigió a ambos clubes fue la "Academia" el que más ganó con 4 victorias -5 empates y una derrota-, mientras que el "Rojo" sólo triunfó en dos oportunidades -7 empates y dos caídas-. Esta vez, el "Rey de Copas" irá por un triunfo con el que buscará salir del fondo con Gustavo Quinteros, quien hará su debut en la institución. Para el dueño de casa no será un compromiso más, ya que quiere acortar la brecha en el historial y llegar de la mejor manera al cruce con el River de Gallardo en Copa Argentina y también a la Libertadores.

Racing eliminó a Vélez de la Libertadores y va por Flamengo

Horarios confirmados para las semifinales de la Libertadores contra Flamengo

La ida de las semifinales del torneo continental tendrá lugar el miércoles 22 de octubre desde las 21.30 en Brasil, mientras que la vuelta se jugará en el Cilindro 7 días más tarde (29/10) en el mismo horario. El ganador de la serie avanzará a la gran final que jugará contra el que salga vencedor del cruce entre Liga de Quito de Ecuador y Palmeiras.

Cuándo se juega el clásico Racing vs. Independiente: horario, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre la "Academia" y el "Rojo" correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura con el arbitraje de Nicolás Ramírez se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda este domingo 28 de septiembre desde las 15.15. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium o TNT Sports. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas.