Afuera: Gustavo Quinteros tiene dos problemas para su debut en Independiente vs. Racing

Dolor de cabeza para Gustavo Quinteros en su debut en Independiente ante Racing

Independiente enfrentará a Racing en una nueva edición del clásico de Avellaneda y Gustavo Quinteros hará su debut oficial al frente del conjunto visitante en el Cilindro. Sin embargo, ya cuenta con un problema en los días previos al enfrentamiento que puede ser clave para ambos clubes. Por supuesto que irá por una victoria, pero ya sabe que no contará con -al menos- dos de sus figuras para afrontar este compromiso correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino.

Después del empate cosechado por el "Rojo" en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini contra San Lorenzo por 1-1, el objetivo es ganarle a la "Academia" que vendrá con un calendario agitado. Entre el duelo copero contra Vélez y sumado al duelo de Copa Argentina contra River, Gustavo Costas podría implementar la rotación. Su eterno rival puede sacar provecho de esto cuando juegue con todos sus titulares, menos con dos futbolistas importantes.

El nuevo entrenador del "Rojo" de Avellaneda no tendrá a disposición a Gabriel Ávalos, pero tampoco a Sebastián Valdez, quienes fueron titulares contra el "Ciclón" de Damián Ayude y es muy difícil que lleguen para enfrentar a la "Academia". La situación del delantero es mínimamente favorable, aunque ya está casi descartado para estar desde el arranque. Igualmente, ambos serán evaluados a lo largo de la semana para saber si estarán o no este domingo 28 de septiembre desde las 15.15 para este cruce trascendental.

En principio, el atacante paraguayo tiene una sobrecarga en la cara posterior del muslo izquierdo que le demandará varios días de recuperación. Ante esta situación, es muy probable que ni siquiera integre el banco de suplentes después de jugar casi todo el partido ante San Lorenzo. Por otro lado, el zaguero que conforma la dupla con Kevin Lomónaco salió en el entretiempo contra los de Boedo y acusa una molestia muscular en la misma zona que su compañero que hoy lo dejaría afuera del compromiso y que también será analizado por los médicos para saber la gravedad de la lesión.

Cuándo se juega el clásico Racing vs. Independiente: horario, TV y cómo ver el partido online

El duelo entre la "Academia" y el "Rojo" correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura se llevará a cabo en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda este domingo 28 de septiembre desde las 15.15 horas. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium o TNT Sports. En tanto, el streaming online correrá por las cuentas de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras alternativas.

Las declaraciones de Quinteros previas al clásico de Avellaneda

El flamante DT del "Rojo" habló en conferencia de prensa acerca del primer desafío fuerte que tendrá este domingo 28 de septiembre: "Cuando asumí, no pensé en el primer partido sino en la capacidad de pelear títulos y conseguir objetivos importantes. Racing es complicado como cualquiera en el fútbol argentino, es una liga difícil en general. Para los jugadores, el clásico puede ser una posibilidad enorme para revertir una situación adversa". Por otro lado, agregó: "Vamos a charlar todos los días de manera individual y grupal para darles confianza a los jugadores y que tomen cada partido como una oportunidad para dar vuelta esto".