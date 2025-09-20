Quinteros asumió en Independiente y dejó un emotivo mensaje antes del duro debut: "Paciencia"

Independiente presentó a Quinteros y el DT envió un emotivo mensaje a los hinchas, antes del duro debut por el Torneo Clausura.

Independiente presentó este viernes a Gustavo Quinteros y el flamante entrenador dejó un emotivo mensaje hacia los hinchas. El DT campeón con Vélez Sarsfield tendrá un duro debut en el Torneo Clausura y deberá levantar a un equipo que lleva 10 partidos sin ganar.

Un día después de su regreso al país y de reconocer públicamente que estaba todo encaminado para su llegada a Avellaneda, finalemnte Quinteros se convirtió en el nuevo conductor, firmó contrato hasta diciembre del 2026 y, en las redes sociales de Independiente, dejó contundentes palabras sobre lo que se viene.

“Quiero agradecer al club, a toda la gente de Independiente por esta gran oportunidad y poder comenzar un nuevo camino juntos”, comienza Quinteros, en un video publicado por el "Rojo", en el que se lo se observa en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.

Luego, el DT que tuvo su última experiencia en el Gremio de Porto Alegre, agrega: "Quiero expresar hacia los hinchas de Independiente, esa gran hinchada que tiene este gran club, que vamos a hacer todo lo posible para levantar al equipo, ponerlo en los primeros lugares”.

Además, el exentrenador del seleccionado ecuatoriano pidió respaldo ante el difícil momento futbolístico que vive el equipo: "Necesitamos trabajar mucho, darle al plantel esa confianza que ellos seguramente necesitan. Pero siempre juntos, con ustedes. A toda la hincha le pido paciencia, mucho apoyo para los jugadores, para el Cuerpo Técnico, para toda la gente del club, que juntos vamos a llevar a Independiente a lo más alto", concluyó.

El duro debut que tendrá Gustavo Quinteros en Independiente

Aunque la dirigencia deseaba que Quinteros dirigiera su primer partido con el "Rey de Copas" este domingo ante San Lorenzo de Almagro, finalmente su debut se dará, nada más ni nada menos, que ante Racing, el domingo 28 de septiembre en el Cilindro de Avellaneda.

El santafesino, de 60 años, tendrá el mismo cuerpo técnico que en los últimos clubes a los que dirigió, con Leandro Desábato, Maximiliano Quesada y Rodrigo Quinteros como ayudantes y Hugo Roldán como preparador físico.

Mientras tanto, quien estará al frente del plantel contra el "Ciclón" será Carlos Matheu, el exdefensor que se hizo cargo del equipo tras la salida de Julio Vaccari y que tuvo un paso por la Reserva del club.

Cabe recordar que Independiente arrastra 10 diez partidos consecutivos sin triunfos, contando las eliminaciones de Copa Argentina y de la Sudamericana y en la Zona B del Torneo Clausura, en el que se encuentra último y sin goles a favor.

Los títulos de Quinteros como DT

En Bolivia

Blooming: División Profesional 2005.

Bolívar: División Profesional 2009.

Oriente Petrolero: Torneo de Invierno 2010 y División Profesional 2010.

En Ecuador

Emelec: Seria A 2013 y 2014.

En Chile

Universidad Católica: Supercopa de Chile 2019 y Primera División 2019.

Colo Colo: Copa Chile 2021, Supercopa de Chile 2022, Primera División 2022 y Copa Chile 2023.

En Argentina