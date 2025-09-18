Quinteros sorprendió en Independiente por lo que falta para ser el DT: "No es concreto"

Independiente espera por Gustavo Quinteros: el entrenador arribó al país y reveló cómo se encuentra la negociación para convertirse en el entrenador del "Ro

Después de días turbulentos con la salida de Julio Vaccari, Independiente empieza a definir su nuevo conductor. Gustavo Quinteros, principal apuntado por la dirigencia, viajó al país y dio detalles de lo que falta para convertirse en el nuevo DT del "Rojo" y hasta se animó a hablar de los objetivos que se trazará en caso de alcanzar un acuerdo.

En la mañana de este jueves, el entrenador de 60 años, regresó a territorio argentino de unas vacaciones y, aunque aseguró que no están cerradas las tratativas con Independiente, se mostró optimista. "Todavía estamos en una negociación que está prácticamente acordada. No es todavía concreto todo, pero hay detalles que hay que solucionar, viajé para que se solucionen", manifestó el ex-DT de Vélez en el Aeropuerto de Ezeiza.

Además, Quinteros, que durante el 2025 tuvo una breve experiencia en Brasil con Gremio de Porto Alegre, dejó en claro cuál es su deseo con el "Rey de Copas": "Me interesa mucho estar en Independiente y tratar de tomar este proceso. También de la parte del club hay interés, así que esperemos llegar a un acuerdo definitivo en estas horas y que todo salga bien”.

El exjugador de San Lorenzo de Almagro explicó luego que "no está todo acordado con la institución", pero remarcó que "los detalles que faltan no son demasiado importantes" y agregó: "Creo que buena voluntad de ambas partes se va a poder llegar a un acuerdo y esperar que, si se llega a ese acuerdo, poder hacer lo mejor: conocer a los jugadores del plantel, tener una idea clara de lo que tiene o necesita Independiente y planificar una temporada próxima para así cumplir los objetivos".

Por otro lado, el estratega resaltó a qué apunta si se da su arribo: “El objetivo siempre, de mi parte, es agarrar un club grande con aspiraciones para pelear el título, ganar títulos, clasificar a copas, eso es lo más importante. Por eso Independiente es un club muy grande, que no está en su mejor momento, que hace algunos años que no puede conseguir títulos a nivel local, así que es una gran motivación, ojalá que se pueda llegar a un acuerdo”.

También Quinteros dio a entender que lo que resta del año es para preparar la base hacia el 2026, año en el tanto él como la dirigencia ponen con el foco en títulos. "Un entrenador, cuando llega, necesita preparación: una pretemporada, amistosos para que el funcionamiento se pueda dar de la mejor manera. En este caso estamos complicados, porque tenés que entrenar dos o tres días en la semana y jugar, dejar contenta a la gente, es una presión extra que tienen los jugadores. Necesitas tiempo. Pero gracias a Dios la dirigencia nos dio el tiempo necesario para después cumplir los objetivos de llegar a lograr títulos”, completó.

El mensaje de Gustavo Quinteros para los hinchas de Independiente

Para finalizar, el exentrenador de los seleccionados de Bolivia y Ecuador, aprovechó el contacto con la prensa para dejarle un mensaje concreto: "Si se llega a un acuerdo, quiero pedirle a la gente de Independiente que tenga paciencia, que confíe, que apoye a los jugadores, al nuevo trabajo del cuerpo técnico, a todos. Tenemos que unirnos en un momento difícil del equipo, del club, para poder lograr este año llegar lo más arriba posible, ganar los puntos que se puedan ganar y, el año que viene, después de hacer una buena pretemporada y preparar el plantel, tener un equipo competitivo que sea capaz de luchar por todos los objetivos”.

Si bien el DT no dio información, medios partidarios de Independiente revelaron que habrá una reunión este jueves entre el técnico y la dirigencia del "Rojo", para intentar cerrar todo lo antes posible. La idea y el deseo de los directivos es que el DT pueda asumir antes del fin de semana y que dirija el domingo ante San Lorenzo, cuando el "Rojo" reciba en su cancha al "Ciclón". Otra chance es que debute directamente en el clásico ante Racing en el Cilindro.

Los títulos de Quinteros como DT

En Bolivia

Blooming: División Profesional 2005.

Bolívar: División Profesional 2009.

Oriente Petrolero: Torneo de Invierno 2010 y División Profesional 2010.

En Ecuador

Emelec: Seria A 2013 y 2014.

En Chile

Universidad Católica: Supercopa de Chile 2019 y Primera División 2019.

Colo Colo: Copa Chile 2021, Supercopa de Chile 2022, Primera División 2022 y Copa Chile 2023.

En Argentina