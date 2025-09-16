El palazo de Huracán a Independiente por su nueva camiseta: "Nosotros"

El palazo de Huracán a Independiente por su nueva camiseta

Huracán encendió una polémica con un posteo contra Independiente en las redes sociales por su nueva camiseta durante las últimas horas. En una de las cuentas oficiales del "Globo" picantearon al "Rojo" con una llamativa publicación que no pasó para nada inadvertida entre los usuarios. De hecho, los mismos hinchas del equipo de Parque Patricios también aprovecharon la ocasión comentar y burlarse no sólo del equipo de Avellaneda, sino también de sus futbolistas.

En las primeras horas de este martes 16 de septiembre el "Rey de Copas" subió un video presentando la nueva indumentaria suplente y esto derivó en la cargada del rival que hace pocos meses lo eliminó en las semifinales del Torneo Apertura. Es que la ropa es sumamente similar a la de Huracán y en el mencionado club no dudaron en lanzar el palazo. Claro que, esta vez fue con un poco de humor y los fanáticos no dejaron pasar la oportunidad.

El palazo de Huracán a Independiente en las redes

"No, no la vendemos nosotros...", escribieron desde la cuenta de la Tienda Oficial del "Globo" con respecto a la ropa de Independiente, la cual es muy parecida a la casaca local que utiliza el conjunto de Parque Patricios. La publicación rápidamente se llenó de comentarios por parte de los hinchas que no tardaron en "cargar" a los de Avellaneda por el diseño elegido junto a la marca Puma, que es similar a la de Kappa. A su vez, algunos apuntaron contra Walter Mazzantti e Ignacio Pussetto, quienes hoy visten los colores del "Rojo", aparecieron en el video y no pasan su mejor momento.

En cuanto al presente que atraviesan ambos, cabe destacar que conjunto "Quemero" marcha octavo en la Zona A con 12 puntos y hoy estaría clasificando a la siguiente ronda del campeonato. El "Rey de Copas", por su parte, está último en la Zona B con sólo tres unidades y recientemente quedó eliminado de la Copa Sudamericana, además de que se concretó la salida de Julio Vaccari y el arribo de Gustavo Quinteros. La última vez que se vieron las caras fue en el Apertura del 2025 cuando en semifinales empataron sin goles en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y Huracán pasó por penales tras empatar 0 a 0.

Cómo está el historial entre Independiente y Huracán

A lo largo de los años, el "Rojo" y el "Globo" se enfrentaron en 161 oportunidades. De las mencionadas, los de Avellaneda ganaron 78 partidos mientras que los de Parque Patricios se impusieron en 49 cotejos. Por otro lado, los 34 restantes terminaron en empate. En cuanto a la chance de que se vuelvan a enfrentar, un hipotético cruce se daría en los playoffs del Torneo Clausura en caso de que ambos pasen de ronda. Claro que, con todavía ocho fechas por delante el que más complicado está es el "Rey de Copas", pero no pierde la ilusión mientras espera por el arribo definitivo de Quinteros, quien firmará hasta diciembre del 2026.