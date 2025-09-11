Bochini contra todos en Independiente: de la crítica al equipo al pedido a Vaccari

Independiente atraviesa una importante crisis más allá de la reciente eliminación por parte de la Conmebol en la Copa Sudamericana 2025, tras lo sucedido con Universidad de Chile en Avellaneda. Por este motivo, quien rompió el silencio fue nada más y nada menos que Ricardo Enrique Bochini, ídolo máximo del club, que no se guardó nada. El "Bocha" analizó el presente del equipo de Julio Vaccari y lanzó un picante pedido justamente para el DT con el objetivo de que la situación se revierta.

Durante el diálogo con Muy Independiente, programa partidario que sigue la vida del "Rey de Copas", el referente de la institución habló de lo que fue el escandaloso encuentro contra el conjunto trasandino, pero también de lo que necesitan mejorar para salir a flote. Es que el "Rojo" ocupa el último lugar de la Zona B y en la general está lejos de los puestos de clasificación a las Copas del 2026. En la previa de un partido clave, el campeón del mundo con la Selección Argentina sorprendió a más de uno con sus dichos.

La picante crítica de Bochini sobre el presente de Independiente

"El equipo no tiene el mismo ritmo que en el semestre pasado. Era difícil hacerle un gol pero ahora le llegan más y tiene jugadores con bajón futbolístico. Le falta desnivel en ataque y quizás deba sumar otro delantero para generar desequilibrio o agregar un mediocampista para generar jugadas de gol", aseguró Bochini acerca del presente del equipo de Vaccari. A su vez, habló del duelo contra Banfield de este fin de semana y sostuvo que "en este momento se ve la personalidad de los jugadores y el cuerpo técnico". Por otro lado, no dudó en "meterle presión" al conjunto de Avellaneda diciendo que al ser Independiente "no es mucho pedirles que peleen un campeonato".

Un detalle no menor de la entrevista es que también habló de lo que pasó en la Copa Sudamericana en el estadio que lleva su nombre: "Como todos los que estuvimos tantos años ahí en el club estoy muy triste por lo que sucedió. Realmente fue algo que uno nunca pensó que podía suceder en la cancha de Independiente. No tiene nada que ver el hincha de Independiente con lo que pasó en la cancha", lanzó. Acerca del fallo de la Conmebol, Bochini agregó: "El partido para mí se tendría que haber seguido jugado porque los que pagan son los jugadores y el técnico, Los que hacen el espectáculo son los que más perjudicados quedan. Si no había seguridad el partido no se tendría que haber jugado. Cuando empezaron a tirar cosas tenían que suspenderlo ahí y reanudarlo en otro momento".

El pedido especial de Bochini a Vaccari

A lo largo de su análisis de la actualidad de Independiente, el "Bocha" hizo referencia a ciertos aspectos del rendimiento siendo él la máxima figura en la historia del club. El ídolo le pidió al DT que evalúe si Luciano Cabral está para jugar o no como titular y que le dé más minutos a Lautaro Millán pero no sólo a él. A una de las joyas que pidió para que tenga rodaje es a Tomás Parmo, quien ya debutó en Primera pero casi no jugó: "A lo mejor no lo ve con la fuerza suficiente. Yo lo veo condiciones y está para ir al banco de suplentes y sumar minutos", esbozó el ex jugador.

Tomás Parmo, la debilidad de Ricardo "Bocha" Bochini para que juegue en Independiente

Los números de Bochini en Independiente