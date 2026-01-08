¿Cómo eliminar un orzuelo rápido? Consejos clave y cuándo ir al médico

Si el orzuelo no mejora en dos semanas, debés consultar a un especialista urgente.

Un orzuelo puede aparecer de repente y convertir el simple acto de parpadear en una molestia constante. Se trata de una inflamación del párpado causada por una infección bacteriana, que suele manifestarse como un bulto rojo y doloroso en el borde o debajo del párpado.

Según especialistas de la Cleveland Clinic, la mayoría de los orzuelos mejora en pocos días, aunque en ocasiones puede demorar hasta dos semanas en desaparecer por completo. Por eso, conocer los cuidados adecuados es fundamental para acelerar la recuperación y evitar complicaciones.

El primer paso para tratar un orzuelo en casa es mantener una higiene estricta. Es imprescindible lavarse las manos con agua y jabón antes de tocar los ojos o aplicar cualquier tratamiento, para no contagiar o empeorar la infección.

Tratamientos para los orzuelos

Compresas tibias son el aliado principal: colocar un pañito limpio y tibio sobre el ojo afectado durante 10 a 15 minutos varias veces al día ayuda a secar el orzuelo y facilita su curación. El doctor Matthew Goldman, médico de familia, explicó: “El calor permite que el orzuelo se seque solo”. Es clave que la compresa no esté demasiado caliente y se use solo en el ojo afectado para evitar la propagación bacteriana.

Para calmar el dolor, se pueden utilizar analgésicos comunes como acetaminofén o ibuprofeno, siempre bajo indicación médica. En casos más severos, un especialista puede recetar antibióticos específicos para eliminar la infección.

La limpieza del párpado también es clave: se recomienda usar shampoo para bebés o jabones suaves sin fragancias, diluidos en agua tibia y aplicados con un hisopo o un paño limpio de manera delicada, evitando frotar para no irritar la zona.

Durante la infección, está totalmente desaconsejado usar maquillaje en los ojos. “Usar maquillaje cuando tienes un orzuelo puede retrasar la curación”, advirtió el doctor Goldman. Además, es importante limpiar bien las brochas y desechar productos como rímel o delineador que hayan estado en contacto con el orzuelo, para prevenir nuevas infecciones.

Aplicar compresas tibias varias veces al día es el remedio más efectivo para secarlo.

También hay que suspender el uso de lentes de contacto mientras dure el orzuelo, ya que pueden aumentar la irritación y facilitar la transmisión de bacterias. Tras la recuperación, se recomienda estrenar un par nuevo para evitar riesgos.

Un error común es manipular o presionar el orzuelo. Los especialistas insisten en no tocarlo más que para aplicar compresas o medicamentos con las manos limpias, porque forzar la zona puede agravar la inflamación y dañar tejidos cercanos.

En cuanto a remedios caseros, la Cleveland Clinic desmiente que colocar bolsitas de té sobre el ojo aporte beneficios extras frente a las compresas tibias. Al contrario, las bolsitas pueden dejar residuos que irritan la piel y no hay evidencia suficiente que respalde su uso preferente.

Tenés que evitar por completo el maquillaje y los lentes de contacto durante la infección.

La curación del orzuelo suele ser gradual. La mayoría desaparece entre siete y diez días si se siguen los cuidados recomendados, pero si los síntomas persisten más de dos semanas o empeoran, es fundamental consultar al médico.

La consulta al oftalmólogo

Se debe acudir al oftalmólogo si aparece dolor intenso, pérdida de visión, aumento del tamaño del bulto, sangrado, enrojecimiento extendido, fiebre, dificultad para abrir el ojo o hinchazón facial, ya que podrían indicar una infección más grave.

Distinguir el orzuelo de otras afecciones como el chalazión o el xantelasma es importante porque requieren tratamientos distintos. Por eso, ante cualquier duda o síntoma inusual, la consulta médica es la mejor opción para evitar complicaciones y recuperar la salud ocular.