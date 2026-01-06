Miriam Lanzoni habló de su duro diagnóstico de salud.

Lejos de los flashes y del personaje público, Miriam Lanzoni decidió cerrar el año con un gesto de enorme honestidad. A través de sus redes sociales, la actriz compartió imágenes de su cuerpo y contó por primera vez el diagnóstico que atravesó durante 2025: psoriasis. No fue un anuncio liviano ni una reflexión superficial, sino el relato crudo de un proceso que impactó de lleno en su salud física, emocional y laboral.

“No existe fuerza más poderosa que la verdad”, escribió en su balance anual de Instagram. Y desde esa premisa abrió la puerta a una confesión íntima que sorprendió a sus seguidores. Entre recuerdos felices y momentos de aprendizaje, Lanzoni puso en palabras el episodio que marcó su año: “Una señora psoriasis”.

Las fotos que acompañaron el texto mostraron sin filtros las marcas de la enfermedad en su piel: lesiones rojas, escamosas y extendidas por distintas zonas del cuerpo. La actriz no buscó suavizar la experiencia. “Por momentos me costaba mirarme, meses enteros de tratamientos, de no poder creer que mi piel se viera así”, escribió, y continuó con un relato desgarrador: “Había días que me levantaba y estaba con más lesiones que piel sana, me dolía mirarme así, noches interminables sin dormir por la picazón, por tener que dormir envuelta en film”.

La emotiva reflexión de Miriam Lanzoni en medio de su malestar

El impacto no fue solo físico. Lanzoni reconoció que la enfermedad la obligó a frenar su carrera en varios momentos. “(Tuve que) Suspender proyectos de trabajo porque no había cómo disimular todo mi cuerpo y mi rostro así, y porque era impensado hacerlo con esto como parte mía”, explicó. También habló del peso emocional: “Sentí mucha vergüenza que me vieran en esta versión, mucha”.

La actriz, que fue pareja de Alejandro Fantino, dejó en claro que atravesar la psoriasis implicó mucho más que un tratamiento dermatológico. Sin embargo, lejos de quedarse en el dolor, resignificó la experiencia. “Hoy es lo que más agradezco de este 2025”, afirmó, y explicó: “Las mejores oportunidades vienen disfrazadas de ogros que asustan”.