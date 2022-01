Miriam Lanzoni también acusó a Gianola: "Usaba el poder"

El actor recibió una nueva denuncia pública por actitudes de mal compañero en una temporada teatral.

Miriam Lanzoni se expresó sobre su experiencia laboral con Fabián Gianola y reveló que también ha atravesado situaciones desagradables por algunas actitudes del actor. La actriz trabajó con su colega en una temporada teatral y, según relató, el artista habría tenido conductas inapropiadas como compañero.

"La experiencia que tuve con él no tiene que ver con esto, sino con un muy mal compañero. Una persona que usaba que él era la figura del teatro en ese momento", comenzó su relato la expareja de Alejandro Fantino en el ciclo A la Tarde, sobre su experiencia con Gianola. "La realidad es que nos hizo sacar una marquesina enorme porque era más grande que la de ellos".

Lanzoni continuó en alusión a la decisión que tomó en su momento, cuando viví esta situación con Gianola. "Lo hablé con los productores. Era una persona muy celosa y usaba el poder que tenía en ese teatro porque era la obra a la que le iba muy bien", lanzó la actriz y luego se refirió a cuánto le molestaba a Gianola que su obra metiera más público que la de él. "No tenía más que ese trato con él, o tenían que cambiarse y dejar los camarines y se demoraban todo el tiempo del mundo".

Además, Miriam contó que también compartió elenco de una obra teatral con Gianola y reveló que debió plantarse para que el actor no la pasara por arriba. "Él era la figura masculina y yo la femenina. Yo les dije a los productores que si Gianola me molestaba o se metía con mi trabajo, yo lo voy a cagar a palos. Yo no reclamo", declaró la actriz y cerró: "A partir de ahí tuve una relación excelente con Fabián. Y he tenido dos o tres agarradas con él, pero por cosas de trabajo".

La experiencia de Dallys Ferreyra con Fabián Gianola

La modelo Dallys Ferreyra se expresó hace algunos días en el mismo ciclo televisivo y dejó en claro que también sufrió las actitudes de Gianola cuando fueron compañeros de trabajo. "Quiero aclarar que yo no fui acosada por Fabián Gianola, pero sí viví situaciones absolutamente desagradables con él", comenzó la celebridad y continuó: "...Vino, me saludó y, en lugar de darme un beso en el cachete, me dio un pico. Lo que viví con él es eso. Yo me quedé congelada, él se dio cuenta, se dio la vuelta y se fue".