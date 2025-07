La CNV denunció a una cripto por fraude por US$ 2 millones con un proyecto de litio

La Comisión Nacional de Valores (CNV) denunció penalmente a Atómico 3 (AT3), una sociedad que ofrece un token vinculado a reservas de litio en la Argentina, por presunto fraude en la operación de activos virtuales del sector minero. La firma ofrecía una criptomoneda supuestamente respaldada por un proyecto de litio en el Salar de Mogna en San Juan, provincia que no produce litio. Si bien no es preciso todavía el monto de la presunta estafa, de acuerdo a cálculos que realizaron damnificados consultados por El Destape, la cifra podría ascender a US$ 2 millones.

Para captar compradores del token, Atómico 3 difundía que tenía un convenio con una empresa minera con derechos de explotación de litio, pero San Juan nunca otorgó esos permisos ni concesiones mineras.

Según los impulsores de la cripto, cada token AT3 tenía un valor equivalente al precio internacional de un kilo de litio. El precio de la tonelada de carbonato de litio a nivel internacional se estima en alrededor de US$ 10.000. Es decir, un kilo de litio valdría cerca de US$ 1.000.

Fuentes consultadas por El Destape estimaron que hay 14 damnificados en Argentina por una suma de alrededor de US$ 500.000 que formularon denuncias ante la CNV y ahora preparan demandas civiles y penales contra los responsables de Atómico 3. Sin embargo, según un rastreo que también realizaron damnificados por la plataforma AT3, habría alrededor de 300 holders (compradores a largo plazo de criptomonedas) por una suma cercana a los US$ 2 millones.

El caso Atómico 3 pone en relieve la falta de controles sobre el negocio de los activos virtuales en el país. AT3 se suma a otras denuncias conocidas públicamente por estafas cripto como Zoe Cash del condenado Leandro Cositorto y $Libra, que tiene bajo la lupa judicial al empresario Mauricio Novelli y Hayden Davis (cofundador de Kalsier Ventures) y donde también estaría involucrado el propio presidente Javier Milei, que promocionó el activo virtual en sus redes sociales, y su hermana, Karina Milei, secretaría general de la Presidencia.

Denuncia

La CNV emitió una resolución este lunes donde indica que inició una “denuncia penal por la posible comisión del delito contemplado en el artículo 172 del Código Penal de la Nación” por estafas y defraudación, que implica una pena que va de un mes a seis años de prisión.

El Destape dialogó con el geólogo, abogado y profesor de Derecho de los Recursos Naturales, Favio Casarin, el primer denunciante público de la cripto Atómico 3, que señaló que “es una estafa, no existe el respaldo en litio". Y acusó: "Nunca pudieron demostrar los activos que promocionaban con la criptomoneda”.

Casarin explicó: “solo las empresas mineras propietarias de reservas que están certificadas pueden decidir si tokenizan sus activos. Y hasta el momento ninguna empresa minera con reservas de litio en la Argentina anunció que iba a tokenizar sus activos. Menos lo harán ahora con una sociedad extranjera a la que el gobierno anunció denunciará penalmente”.

Quién está detrás

Atómico 3 fue creada por Pablo Rutigliano, que se presenta como CEO de la firma y se saca fotos en San Juan y las difunde en redes sociales, pese a que la provincia no tiene ninguna concesión para exploración de litio en el Salar de Mogna. “La tokenización rompe con el viejo modelo extractivo. Queremos democratizar la inversión y compartir beneficios desde el inicio”, señaló Rutigliano en la última nota que se encargó de difundir a periodistas el pasado 7 de julio.

Pablo Rutigliano, creador de Atómico 3.

Rutigliano también fue en el año 2022 intimado por la CNV al cesar con ofertas de tokenización cuando lo realizaba a través de otra sociedad denominada Mercado de Metales. También es el fundador de la Cámara Latinoamericana del Litio, una entidad prácticamente con nula representación sectorial, y publicó en varios medios de comunicación nacionales y sitios digitales notas de opinión sobre los beneficios de la tokenización del litio y del sector minero. Con un particular perfil personal, Rutigliano se autocandidateó como secretario de Minería en el inicio del gobierno de Milei, algo que nunca sucedió.

Lo llamativo es que la misma CNV había inscripto en enero de este año -hace tan sólo seis meses- a Atómico 3 en el registro PSAV (Prestadores de Servicios de Activos Virtuales). Es decir, si bien la CNV no autorizó Atómico 3 de manera legal para que opere en el mercado de activos virtuales, sí la sumó a este registró.

Desde Atómico 3 aprovecharon la mera inscripción como PSAV y aceleraron la difusión y, por lo tanto, la venta de token de la cripto bajo la promesa de contar con respaldo de un proyecto de litio que no existe.

“La CNV creó el registro, que no tenía ningún requisito, simplemente tenías que llenar un formulario. Se inscribían sociedades argentinas que tenían CUIT y sociedades extranjeras que no tenían nada. Era eso una simple inscripción que no significaba autorización por parte de la CNV”, explicó Casarin.

Atómico 3 no tiene domicilio en la Argentina ni tiene un CUIT. Está registrada en Paraguay en la “Avenida Santa Teresa y Coronel Escurra (edificio Ancora)” de Asunción, según difundía el propio Pablo Rutigliano. La incorporación de la CNV como PSAV fue como sociedad extranjera.

“Posteriormente, la CNV sacó una resolución donde a partir de este registro PSAV había que cumplir determinados requisitos y dio un plazo, que todavía no está vencido. La resolución decía que las sociedades extranjeras iban a tener que inscribirse en la Argentina como filial o sucursal de la sociedad original, iban a tener que tener un domicilio legal en el país, con un CUIT, obviamente tributar impuestos, todo como corresponde”, describió el geólogo. “Rutigliano mintió diciendo que tenían una autorización para funcionar, pero que no era tal, porque estaban dentro del plazo para cumplir esos requisitos”, añadió Casarin.

“En ese ínterin, obviamente ellos utilizaron el logo, las siglas de la CNV, en toda su panfletearía, en toda su publicidad engañosa de Atómico 3 para decir que estaban autorizados por la CNV, algo que no era cierto. Mientras tanto, los damnificados, los estafados que pagaron dinero por el token trucho que no tenían ninguna reserva, empezaron a hacer denuncias en la CNV”, destacó.

De opaco a oscuro

La firma que, en los hechos, prometía ganancias a quien invierta en la criptomoneda Atómico 3 con un supuesto respaldo en el “oro blanco”, viene siendo señalada también por distintos actores del sector minero y por parte de la provincia San Juan.

La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Cámara Minera de San Juan (CMSJ) advirtieron hace algunos meses de la cripto Atómico 3 y su respaldo en proyectos inexistentes de litio.

Las únicas provincias donde hay proyectos reales de producción de litio en el país son Salta, Catamarca y Jujuy. San Juan recién inició este año un proyecto de exploración conocido como Los Sapitos, pero la provincia todavía está muy lejos de obtener recursos de litio y desarrollar comercialmente este mineral.

“Debido a diversas denuncias recibidas sobre operaciones sospechosas, la CNV resolvió suspender preventivamente al PSAV N° 103, Atómico 3 y presentar una denuncia penal para que se investigue un posible fraude”, informó este lunes el organismo que regula el mercado de capitales.