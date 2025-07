Revés judicial para Bullrich: confirmaron el procesamiento para el policía que gaseó a una nena

Una nena de tan solo 10 años fue gaseada por las fuerzas de seguridad el año pasado y ahora el efectivo que responde a Patricia Bullrich deberá rendir cuentas en la Justicia por el rol que jugó en la represión de septiembre. La Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Cristian Rivaldi sin prisión preventiva, al rechazar los recursos que había interpuesto la defensa. Así, avanza la causa en la que el efectivo de la Policía Federal Argentina está imputado como autor del delito de "abuso de autoridad en concurso ideal con el delito de lesiones leves". La ministra había acusado públicamente a la madre.

Ese miércoles 11 de septiembre, Fabricia Pegoraro estuvo junto a su madre en la manifestación frente al Congreso en rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria, que se debatía simultáneamente en la Cámara de Diputados. En el medio de la represión que desplegaron las fuerzas, fuerzas de Gendarmería y Prefectura intentaron dispersar a los grupos durante la protesta a palazos y con gases lacrimógenos. Tanto Fabricia, como su mamá Carla, salieron heridas tras el ataque del agente de la Policía Federal en un momento que resultó transmitido por los canales de noticias, en una secuencia que corroboran también las numerosas filmaciones de las cámaras de la Ciudad presentadas en la causa y fotografías publicadas en este mismo portal. "No me imaginaba que la Policía fuera capaz de hacer eso. Pensé que si tiraban gas lo tiraban al aire y no a la cara", dijo Fabricia en diálogo con El Destape 1070 días más tarde.

"Nadie gaseó a una nena", aseguró por su parte en repetidas ocasiones la titular de la cartera de Seguridad. Desde sus redes sociales, al mismo tiempo, Bullrich dijo que la mamá de Fabricia era "irresponsable y violenta" ya que tenía la "responsabilidad por llevar a una nena de 10 años a una marcha rodeada de personas violentas". En su cuenta oficial de X, la titular de Seguridad apuntó: "En estas últimas marchas, hubo un grupo de militantes que fueron con piedras y palos a pegarle a la Policía y ahora dicen que la Policía le tira gases a una nena. Ya lo dijimos: llevar a los chicos a las marchas está prohibido. Los chicos a las marchas, no".

Para entonces, las imágenes exclusivas de El Destape que identificaban al efectivo Rivaldi ya recorrían las redes sociales. En las fotos de Cristian Pirovano se observa el rostro del policía que disparó el gas contra la niña, que ya se encontraba en el suelo con su mamá. En una de las imágenes, se puede ver una identificación con la leyenda "Rivaldi".

Noticia en desarrollo