Racing quiere a dos jugadores de Boca marginados por Úbeda

Costas quiere rearmar a Racing con dos marginados de Boca

En muchas oportunidades, los clubes se refuerzan con los jugadores que son colocados en la lista de transferibles de otro equipo y así obtener refuerzos que necesitaban cambiar de aire con el fin de darle una renovación a sus carreras. Algo similar sucede con Racing, que por medio de Gustavo Costas, le hizo saber a Boca que tiene en la mira a dos futbolistas que no disponen de una enorme consideración en Claudio Úbeda.

Después de lo que fue la eliminación en el Torneo Clausura, se conoció una lista de jugadores que el Xenieze no tendrá en consideración y que le entregará facilidades para que puedan negociar su salida. Un nombre va a generar bastante ruido, debido a que estaba sumando minutos como titular. Mientras que el otro es uno que rechazó ofertas con el fin de intentar revertir su situación pero el paso de las semanas expuso que nunca estuvo cerca de recuperar su lugar.

Los dos tienen grandes chances de marcharse de Boca porque se escucharán ofertas

Los trascendidos señalan que Gustavo Costas se encuentra interesado en sumar los servicios de Lucas Blondel, que no sumó ni un solo minuto en el segundo semestre de la temporada después de ser borrado, y Milton Giménez. El delantero tiene varios ofrecimientos para marcharse, además de que Boca pretende incorporar un delantero más al plantel y esto podría dejarlo bastante relegado al momento de planificar los partidos.

“Entiendo que Lucas Blondel tendrá que tener una charla con Riquelme y buscar una salida. No tiene lugar, ni siquiera le dieron un lugar de 8“, expresó el periodista Martín Costa en Radio Splendid. Todavía no está del todo claro por qué dejó de ser considerado, pero se estima que Boca buscará recuperar los 1.8 millones de dólares que le pagó a Tigre en el 2023 por su ficha. Un jugador que en el mercado invernal recibió una propuesta del Corinthians. Sin embargo, la misma fue considerada insuficiente y no se registraron nuevos contactos con el paso de las semanas.

Mientras que el interés de Racing por Milton Giménez no es nuevo, debido a que en el pasado buscaron sumarlo pero desde el Xeneize exigieron una cifra de 7 millones de dólares por la ficha. Un pedido que rompió de gran manera las conversaciones. Aunque en este nuevo mercado de transferencias el precio cambió y se redujo de forma considerable. Se estima que la Academia podría acceder al delantero con entregar 4 millones de la divisa. Solo resta que Diego Milito se comunique con Juan Román Riquelme para afinar detalles.

Refuerzos para Úbeda

Por otro lado, el camino pareciera que se encuentra allanado para que Claudio Úbeda mantenga su lugar como entrenador del plantel profesional de Boca de cara a la temporada 2026. De hecho, se estima que no habrá ningún tipo de anuncio porque hay un contrato vigente que culminará en junio. No obstante, se considera que a su cuerpo técnico le faltan algunos ayudantes de cierto rodaje e identidad con el club.

Es por ello que no se descarta que Pablo Ledesma deje su lugar en la divisiones inferiores y salte a la primera, mientras que Leandro Gracián podría renunciar en Deportivo Madryn y pasar a ser ayudante de campo. Este último condujo al equipo de la Patagonia a instancias decisivas por el ascenso a la Liga Profesional en dos oportunidades pero la suerte no estuvo de su lado.