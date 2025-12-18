Hugo Moyano hijo, sobre la reforma laboral: "Es peor que la de Macri y la de la dictadura"

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Hugo Antonio Moyano, charló este miércoles con el equipo de El Destape 1070 sobre el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional de Javier Milei. Aseguró que la propuesta del oficialismo "es peor" que la reforma que impulsó el ex presidente Mauricio Macri en 2017 y también la comparó con la reforma al sistema laboral que llevó adelante la última dictadura militar. "Es uno de los proyectos más regresivos de la historia", aseguró el diputado.

El legislador de UxP comenzó la nota refiriéndose al proyecto de presupuesto que impulsó el Ejecutivo por estos días. "El Presupuesto que se trata es de más ajuste para generar un equilibrio fiscal ficticio", señaló, descalificando la propuesta de la Casa Rosada. Inmediatamente después habló sobre la reforma laboral, tema que se extendió durante los casi 30 minutos restantes que duró la entrevista.

"Lo más grave son los artículos 75 y 30 del proyecto, que fueron denunciado ya desde el modo de votación de la ley. Se discutió si se iba a votar artículo por artículo o título por título y claramente, quienes pretendían votar artículo por artículo, eran los del bloque de Fuerza Patria y los que no querían demostrar que estaban votando de un modo distinto al que habían votado en su momento, como por ejemplo a favor de insistir con las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, votaron para que se vote por título y de esa manera esconder que cambiaban su voto", advirtió el diputado Moyano.

"Esto es muy grave porque el mismo gobierno, cuando las vetó, dijo que no se estaba justificando la fuente de financiamiento, lo mismo que pasó con las jubilaciones. Y ahora con el proyecto de reforma laboral establece una serie de exenciones en materia tributaria, donde hay rebajas de aportes patronales y la creación de un fondo de asistencia laboral que no justifica el origen o la fuente de financiamiento, en ese caso es donde se va a perjudicar gravemente la seguridad social de nuestro país", denunció Moyano. "Ahí vemos la contradicción entre lo que es el presupuesto y la reforma laboral, que es donde donde el Gobierno se queda sin argumentos", enfatizó el legislador.

"En principio, el gobierno tuvo los votos para definir cómo iba a ser la metodología de la votación, pero después se va a votar capítulo por capítulo. Ahí vamos a ver cómo van a votar los diputados, principalmente los que no pertenecen a La Libertad Avanza", siguió Moyano sobre la modalidad de votación que avaló el Ejecutivo nacional.

"Con respecto al Presupuesto, ha quedado demostrado que un número tienen en general. Vamos a ver en particular", sostuvo respecto a los votos que pueda llegar a obtener la propuesta. "Nadie que se llame peronista puede apoyar una reforma laboral regresiva", señaló, a modo de advertencia para su bloque.

Reforma regresiva y llamado a movilizar

"Con respecto a la reforma laboral, ya avanzó en el Senado la constitución de las Comisiones y tienen planteado hacer el tratamiento en sesión el próximo 26 de diciembre, pero todo está por verse", comentó Moyano sobre los anuncios que hicieron desde Casa Rosada respecto a la posibilidad de que el proyecto alcance la Cámara alta. "Esta reforma es uno de los proyectos laborales más regresivos de la historia", agregó el diputado, a lo que también enfatizó: "Esta reforma laboral es mucho peor que la de Macri y que la de la dictadura con la Ley de Contrato de Trabajo", refiriéndose a la ley que impulsó el régimen en 1976.

"Es importante que los diputados, sobretodo aquellos vinculados a algunos gobernadores, entiendan que quizás por una cuestión coyuntural importantísima seguramente de presupuesto, que sepan que se están modificando cuestiones permanentes y estructurales que hacen a nuestro país, no solamente para la defensa de los derechos de los trabajadores que están sindicalizados y bajo norma laboral, sino de muchas cuestiones estratégicas en general para nuestro Pueblo", alertó Moyano.

Moyano pidió respaldo popular en la calle: "Es importante la movilización"

Respecto a la movilización llamada para este jueves, el diputado definió que "es muy importante la manifestación en la calle". "El Gobierno busca confundir a la gente con el término de 'modernización laboral'", advirtió Moyano, a lo que volvió a enfatizar en que el proyecto del Gobierno "es regresiva en lo absoluto".

"Los jubilados van a subsidiar a los empleadores que pretendan despedir", señaló el diputado de UxP, a lo que aseguró que "la industria del juicio es un argumento falaz". "El 70% de los juicios son por accidentes laborales, no por indemnizaciones", sostuvo Moyano sobre ese punto, a lo que concluyó: "Para el Gobierno, los destructores del empleo son las leyes laborales".

"El apellido Moyano está asociado a la lucha de los trabajadores, pero muchas veces se usa al gremio de camioneros como ejemplo de lo malo", señaló el diputado al final de la entrevista, haciendo referencia a la historia de su familia, en particular por el papel de su padre, Hugo Moyano, en el sindicato de camioneros.