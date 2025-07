Los jubilados que reclaman todos los miércoles contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei realizan su ronda en la plaza Congreso. Como todas las semanas, las fuerzas de seguridad activaron el protocolo antipiquetes en la zona y desplegaron un desmedido operativo de seguridad que ya atacó a alguno de los manifestantes.

Un pensionado por discapacidad denunció haber sido gaseado por las fuerzas de seguridad. "Estaba caminando, queriendo subir a la vereda, me terminan empujando, todo mal. No puedo subir muy rápido porque tengo que usar una muleta. Los tipos al empujarme y yo haciendo lo que puedo para subir a un cordón, me gasearon toda la cara", se lamentó Cristian.

Noticia en desarrollo