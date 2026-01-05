La Chrysaora plocamia fue registrada en la costa de Uruguay, en la costa de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, incluso da la vuelta por el Pacífico y está reportada en el sur y norte de Chile, y en Perú.

Puerto Madryn fue el escenario para la aparición de una gran cantidad de medusas. También conocidas como aguas vivas, los turistas notaron la presencia de estos animales invertebrados, tanto en el mar como sobre la arena, y debieron extremar las precauciones en la costa de la provincia de Chubut.

Además, los veraneantes debieron estar atentos para evitar las picaduras que son molestas y dolorosas. Por su parte, especialistas explicaron que se trata de un evento natural que suele repetirse en determinadas épocas del año y que está directamente vinculada a las condiciones del mar.

Las medusas no se desplazan de manera activa hacia la costa, sino que su presencia responde a la acción de las corrientes marinas, los vientos y los cambios de temperatura del agua, que las pueden empujar hacia zonas poco profundas.

Por qué aparecen las medusas en Puerto Madryn

Al bajar la marea, estos ejemplares quedan expuestos sobre la playa, lo que deriva en una sensación de invasión, pero en realidad forma parte de la dinámica natural del Golfo Nuevo durante el verano. En esta región, la especie es registrada científicamente desde la década de 1970 y hubo floraciones importantes en 1978, 1998 y entre 2000 y 2001.

En este sentido, el doctor Pedro Barón, miembro del Laboratorio de Oceanografía Biológica del Centro para el Estudio de Sistemas Marinos, “CECIMAR” del CCT CONICET-CEMPAT, recordó que "el año pasado hubo una cantidad interesante de medusas".

En diálogo con El Chubut, explicó que, aparentemente, "la densidad es mayor que la del año anterior. Este fenómeno de floración no se da todos los años, pero se da. En ciertos veranos sí, en ciertos veranos no”. Este fenómeno es recurrente desde el 2017, "de esos 8 años, 5 o 6 veces han sido veranos de mucha abundancia de medusas de la especie Chrysaora plocamia”.

Cómo son las medusas Chrysaora plocamia

Este animal marino invertebrado cuenta con un cuerpo gelatinoso y tentáculos que usa durante la alimentación, que tienen células urticantes que irritan la piel. Además, este tipo de medusas cuenta con filamentos que tienen un veneno de ácido fórmico. Si un humano entra en contacto con esos filamentos, verá su piel irritada. Apenas se detecte la presencia de estos organismos dentro del agua, lo ideal es retirarse para evitar una picadura.

Su ciclo de vida es anual y alterna dos fases: una microscópica, llamada pólipo, que se fija al sustrato durante el otoño e invierno, y otra macroscópica, la medusa propiamente dicha, que predomina en primavera y verano. Generalmente, suelen aparecer en grandes cantidades en diciembre y su pico se da en enero o febrero, y desde abril ya no son visibles en la Costa.

El especialista explicó que las floraciones, en el caso de Chubut, se dan cuando hay abundancia de alimento, particularmente en la etapa larval. “Si las condiciones son favorables, sobreviven muchas larvas, crecen rápido y explotan el ambiente", detalló el biólogo. “Las medusas se alimentan de plancton. En años donde hay mucho plancton, sobreviven muchas más larvas y se forman poblaciones muy densas, como las que estamos viendo ahora”, añadió.

Qué hacer si nos pica una medusa

“Si nos pica la medusa hay que retirar con algún objeto plano los filamentos de la piel y lavar con agua de mar, obviamente sin filamentos, y tratar de refrescar con hielo o con vinagre. Luego tratar de hacer una consulta en el hospital o idealmente ir al dermatólogo”, recomendó Barón. No se recomienda frotar la zona afectada porque el roce puede intensificar la irritación.

También hay cremas que son antialérgicas y antiinflamatorias que pueden ayudar a sacar la molestia de alguna manera, como Hipoglós o Demacort que tienen hidrocortisona. "Lo bueno es que esta especie no es tan potente como por ejemplo las de Monte Hermoso, que tiene una picadura mucho más intensa que produce realmente una inflamación epidérmica muy fuerte”, precisó. Si la densidad de medusas es alta o el agua está turbia, se recomienda evitar bañarse.