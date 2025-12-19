Sorpresivo hallazgo en la Patagonia: una becaria del CONICET descubrió dos hongos que no crecen en ninguna otra parte del mundo

Recientemente, un estudio divulgado en la prestigiosa revista Mycological Progress confirmó la existencia de dos especies de hongos de las que no había registro hasta el momento y que solo crecen en la Patagonia argentina. Este increíble descubrimiento fue realizado por la científica e ingeniera en alimentos Yamila Arias, quien también es becaria del Conicet y del Gobierno de Chubut.

El artículo publicado en la revista de relevancia mundial describe el hallazgo de dos nuevas especies de hongo, que son parásitos de la lenga, pertenecientes al género Cyttaria. Estas especies hasta el momento fueron identificadas exclusivamente en los bosques andino - patagónicos de la República Argentina.

El trabajo realizado se dio en el marco de la tesis doctoral de Arias, de autoría compartida con la bióloga Gabriela González y forma parte de una investigación más grande en la que participa un equipo de micólogos con amplia experiencia en el estudio de este grupo de organismos eucariotas del sur del continente.

En el año 2022, se encontraron diferencias morfológicas y ecológicas sutiles en ejemplares de hongos que, en ese momento, se consideraban parte de una misma especie. Los muestreos de campo se focalizaron en los bosques de lengas, ñires y coigües ubicados en las provincias de Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén.

Desde el hallazgo de esas diferencias, los investigadores optaron por realizar una revisión más profunda de todo el género, llevando a cabo análisis de laboratorio sobre los ejemplares recolectados en el bosque. Estos estudios lograron determinar la presencia de dos nuevos hongos, que fueron bautizados como Cyttaria gamundiae y Cyttaria pumilionis.

Estos especímenes fueron encontrados parasitando ramas de lenga, al igual que las especies con las que antes se los confundía; sin embargo, el estudio demostró que poseen diferencias consistentes.

Una especie única en el mundo

Esta especie se encuentra dentro del grupo de los "organismos endémicos", que se caracterizan por la falta de registros de su presencia en ninguna otra parte del mundo. Esta investigación también fue clave para generar aún más conocimiento acerca de la historia de los pueblos originarios de la Patagonia. En su estudio, Arias menciona que los pueblos originarios de la región ya distinguían diferentes especies de Cyttaria basándose en el árbol en el que crecían, lo que demuestra su conocimiento y observación aguda de la naturaleza.

Finalmente, es importante destacar que este estudio amplía considerablemente el conocimiento que existe sobre la diversidad de Cyttaria en la Patagonia, mientras pone en evidencia la existencia de lo que se denomina "especies pseudocrípticas", es decir, organismos que, a simple vista, parecen idénticos, pero poseen una genética diferente.