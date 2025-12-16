Cómo ver en vivo la nueva transmisión del Conicet que explora los abismos oceánicos

La expedición comenzó el 14 de diciembre.

El Conicet inició la tercera y última expedición a bordo del buque Falkor (too). De esta iniciativa también participan la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Schmidt Ocean Institute. Con la campaña “Vida en los Extremos”, los científicos recorrerán de Norte a Sur la región del mar profundo que sigue el borde de la plataforma submarina argentina hasta llegar al extremo de Tierra del Fuego.

Durante la expedición, se detendrán en tres áreas en las que el submarino robótico ROV SuBastian podrá inspeccionar desde los 500 hasta los 4000 metros de profundidad: Necochea, Puerto Madryn y Tierra del Fuego. En esta ocasión, los tripulantes (25 científicos y dos “observadores” de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y de la Comisión para la Definición del Límite de la Plataforma, de Cancillería) pasarán Navidad y Año Nuevo en el fondo del mar y trabajando las 24 horas, ya que la travesía finalizará el 10 de enero de 2026 en Puerto Madryn.

Entre los investigadores, la mayoría (11) son de la Facultad de Ciencias Exactas, de la UBA. También integran el grupo colegas de la Universidad Nacional del Sur, del Instituto Argentino de Oceanografía, de Bahía Blanca, y del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), incluyendo al que fue el jefe científico de la campaña en el Cañón Mar del Plata, Daniel Lauretta.

También viajan con ellos colaboradores científicos internacionales del Scripps Institute of Oceanography, de las universidades de Temple y Lehigh, de los Estados Unidos, y de la República, de Uruguay. A través de una transmisión en vivo por YouTube busca acercar a los argentinos el trabajo científico y permite que todo el país siga de cerca cada hallazgo bajo el océano.

Cómo es la nueva expedición del Conicet

La última expedición atravesará la cuencas de Malvinas, del Salado y las Colorado-Rawson. Se tratan de zonas donde de sospecha de la presencia de filtraciones frías que aún no fueron confirmadas. El equipo es liderado por la bióloga María Emilia Bravo, investigadora del CONICET y docente de la UBA. El objetivo principal es analizar las filtraciones de gas metano en el talud continental, ecosistemas dominados por microorganismos y animales adaptados a la ausencia total de luz y a la presión extrema.

Además estudiarán distintas zonas del talud continental argentino, tanto en áreas donde ya se han identificado ecosistemas quimiosintéticos, como en otras de las que aún existe muy poca información sobre las formas de vida asociadas al fondo marino.

Durante la campaña se realizarán al menos 15 inmersiones con el ROV (vehículo submarino operado remotamente) del Schmidt Ocean Institute para recolectar muestras de sedimentos, fauna bentónica, agua y rocas. Estas operaciones buscan descubrir especies desconocidas y analizar procesos fundamentales para la vida marina, bajo la óptica de disciplinas como la química marina, la ecología, la taxonomía de invertebrados y la geofísica.

Dónde ver la nueva transmisión del Conicet

Al igual que en las anteriores transmisiones, la audiencia podrá ver el trabajo a bordo del Falkor (too) a través de las plataformas digitales del Schmidt Ocean Institute. La propuesta contempla la interacción en vivo con el público, quienes podrán enviar preguntas y comentarios que serán respondidos en vivo por los científicos.