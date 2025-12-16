Un año de la Policía de la Ciudad en la villa 1.11.14: qué cambió

Se cumple un año desde que la Policía de la Ciudad asumió el control de la seguridad en la villa 1.11.14, el último barrio porteño que pasó de fuerzas federales a la órbita local. El operativo marcó un cambio en la estrategia de seguridad en una zona históricamente atravesada por la inseguridad.

El traspaso se concretó el 16 de diciembre de 2024, tras el retiro de la Gendarmería Nacional. Desde entonces, la Policía de la Ciudad quedó a cargo de la prevención del delito y la asistencia en la villa 1.11.14 y en los barrios aledaños Bonorino, Rivadavia I y II, Juan XXIII e Illia I y II, sobre un territorio de 12 kilómetros cuadrados.

Qué cambió tras el traspaso de la seguridad

El desembarco de la Policía de la Ciudad implicó la implementación de un modelo de presencia permanente y policía de proximidad, con patrullajes constantes. El objetivo central del operativo fue reforzar la prevención del delito, ordenar el territorio.

Para esa tarea se desplegaron 331 efectivos de la Unidad Táctica de Pacificación V, perteneciente a la Superintendencia Pacificación de Barrios, conocida como “La Barrial”. Del total del personal asignado, el 34% corresponde a mujeres.

Presencia diaria y patrullaje permanente

La cobertura de la seguridad en la villa 1.11.14 se sostiene con patrullas integradas por al menos cinco efectivos que recorren el barrio durante las 24 horas. El operativo cuenta con 16 móviles y registra, en promedio, 200 desplazamientos diarios, ya sea por llamados al 911 o requerimientos directos en las comisarías de la zona.

Este esquema busca garantizar una presencia visible y continua de la Policía de la Ciudad, uno de los ejes centrales del modelo aplicado en los barrios vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires.

Un año de intervenciones y detenidos

Según cifras oficiales, durante los primeros doce meses la Policía de la Ciudad intervino en 910 hechos delictivos en la villa 1.11.14. Como resultado de esos procedimientos, hubo 845 personas detenidas o imputadas por distintos delitos.

Los registros incluyen actuaciones por infracciones a la ley de drogas, lesiones, robos y hurtos, atentado y resistencia a la autoridad, desobediencia, pedidos de captura y encubrimiento, entre otros episodios. Las cifras reflejan el volumen de intervenciones realizadas desde el inicio del operativo.