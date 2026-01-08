Bajan las tensiones: tras las amenazas, Petro y Trump hablaron por teléfono

Después de días de alta tensión luego de que el presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazara con una intervención militar en Colombia, tal como lo hizo en Venezuela, los dos mandatarios de ambos países informaron que tuvieron una comunicación telefónica. Además, Trump publicó un mensaje en Truth Social en el que aseguró que el secretario de Estado Marco Rubio negocia junto a la canciller colombina Rosa Villavicencio una reunión presencial con Gustavo Petro en la Casa Blanca.

"Hoy hemos hablado por teléfono por primer vez desde que es Presidente", informó Petro en un masivo acto en Bogotá para repudiar las declaraciones injerencistas de Trump. "Le hice una solicitud para que se reestablezcan las comunicaciones entre cancillerías y presidentes. Si no se dialoga hay guerra", amenazó el presidente de Colombia.

Noticia en desarrollo