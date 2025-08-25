De qué cuadro es hincha Ricardo Enrique Bochini: la curiosa historia del ídolo de Independiente

Ricardo Bochini durante un homenaje de Independiente en 2021.

Ricardo Bochini es sinónimo de Independiente y el "Rojo" es sinónimo del "Bocha". Es que la historia de este club gigante de América que cuenta con el record de ser aún el máximo ganador de la Copa Libertadores en la historia tiene bastante que ver con lo que hizo aquel hombre oriundo de la ciudad de Zárate, que supo ser el ídolo de un tal Diego Armando Maradona. Con una gran inteligencia para jugar, gambeta, paredes y un talento único para ver pases que nadie veía, este "10" logró la admiración tanto de los propios como de los rivales.

Pese a su vínculo tan estrecho con el club de Avellaneda, Bochini no negó su simpatía por otro club del fútbol argentino. Es que antes de convertirse en la estrella que fue, era hincha de otro club, algo que confesó públicamente. El "Bocha" luego hizo toda su carrera en Independiente, debutando con 18 años en 1972 durante un partido contra River, y con un retiro que llegaría en 1991 tras salir lesionado en un encuentro ante Estudiantes.

De qué club era hincha Ricardo Enrique Bochini

El "Bocha" de chico era hincha de San Lorenzo. En una entrevista con ESPN en 2024 confesó que "de chiquito" era del "Ciclón", pero que cuando empezó a jugar en primera ya se "olvidó" de ese sentimiento. Incluso contó que había ido a probarse al club. "Fui a probarme en San Lorenzo, pero no llegué a tiempo en un entrenamiento. Fui a Avenida La Plata porque pensé que era ahí y era en Bajo Flores. Llegué a horario, pero el entrenamiento era en otro lado", sostuvo.

El destino nunca lo vistió de "azulgrana" al legendario enganche, que disputó 714 partidos con la camiseta del "Rey de Copas", con 108 goles. Entre estos goles, se destaca el que le convirtió a la Juventus en la final de la Intercontiinental de 1973, que le dio el primer campeonato del mundo a Independiente. O el gol a Talleres en Córdoba con tres jugadores menos, que le dio el campeonato Nacional 1977 al "Rojo" en una hazaña sin precedentes. Ni hablar de los dos goles a River en la final Nacional de 1978 o los tres goles en un clásico contra Racing. Bochini era sinónimo de épica.

Independiente con la Copa Intercontinental en cancha de Racing, donde fue reconocido por su clásico rival (Bochini es el segundo de abajo, de derecha a izquierda).

Los títulos de Ricardo Enrique Bochini con Independiente y la Selección Argentina

Bochini celebra la hazaña en Córdoba: con gol suyo, salía campeón con ocho jugadores contra Talleres.

Campeonatos locales de primera división (4 títulos)

Nacional 1977

Nacional 1978

Metropolitano 1983

Torneo de Primera División 1988/89

Campeonatos internacionales (9 títulos)

Copa Libertadores 1973

Copa Intercontinental 1973

Copa Interamericana 1973

Copa Libertadores 1974

Copa Libertadores 1975

Copa Interamericana 1976

Copa Libertadores 1984

Copa Intercontinental 1984

Con la Selección Argentina