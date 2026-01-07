El presidente surcoreano pide a China que medie ante Corea del Norte

FOTO DE ARCHIVO: El presidente chino Xi Jinping y el presidente surcoreano Lee Jae Myung se dan la mano en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China

El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, dijo el miércoles que se había avanzado mucho ‍en el restablecimiento de ⁠la confianza con Pekín, y que había pedido al presidente chino, Xi Jinping, que desempeñara un papel de mediador en los esfuerzos de Seúl por dialogar con Corea del Norte.

Lee, que se reunió con Xi Jinping esta semana, dijo que el líder chino había señalado que se necesitaba paciencia al hablar de ‌Corea del Norte, que posee armas ⁠nucleares. Lee se dirigió a ⁠los medios de comunicación surcoreanos en Shanghái y sus declaraciones fueron retransmitidas en directo por televisión.

El presidente surcoreano expuso ‍los esfuerzos, hasta ahora infructuosos, que Seúl ha venido realizando para entablar un ⁠diálogo con Corea del Norte ‌y mejorar las relaciones, y pidió a Xi que desempeñe un papel de mediador en favor de la paz en la península coreana.

"El presidente Xi reconoció nuestros esfuerzos hasta ahora y dijo ‌que ‌se necesita paciencia", dijo Lee.

Lee ha realizado una visita de Estado a China y su encuentro con Xi ha sido el segundo en menos de tres meses.

Lee ha tratado ​de abrir una "nueva fase" en los lazos con China, tras varios años gélidos y con las populares exportaciones culturales surcoreanas fuera del mercado chino debido a una disputa sobre el despliegue de un sistema de defensa antimisiles estadounidense en Corea del Sur en 2017.

"El presidente ‍Xi dijo 'hablar es fácil, pero actuar no lo es tanto'", comentó Lee, mientras hablaba de que crear confianza y respeto entre países requiere trabajo.

Las relaciones diplomáticas son intrínsecamente complejas a la hora de equilibrar los ​intereses nacionales clave de cada uno, dijo Lee que le había dicho a Xi, añadiendo que esperaba que ​las recientes tensiones entre Tokio y Pekín pudieran resolverse.

Lee afirmó que Corea del Sur consideraba sus ⁠lazos con Japón tan importantes como sus relaciones con China.

Con información de Reuters