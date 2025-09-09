Sorpresa en Independiente por la reaparición del Kun Agüero en el club

Sorpresa en Independiente por la reaparición del Kun Agüero

Sergio "Kun" Agüero reapareció en Independiente en las últimas horas y sin dudas causó sorpresa para los hinchas. Mientras el "Rojo" atraviesa días difíciles después de la eliminación de la Copa Sudamericana 2025 por parte de la Conmebol después del escándalo con Universidad de Chile, el exjugador dijo presente una vez más en el elenco de Avellaneda y no pasó para nada inadvertido. De hecho, a través de las redes sociales trascendió lo que hizo en la jornada del pasado lunes 9 de septiembre donde no pudo celebrar.

Es que el campeón de América con la Selección Argentina en Brasil 2021 representó una vez más al Senior en el marco de la quinta fecha del torneo de la mencionada categoría y hasta estuvo muy cerca de marcar un gol. Sin embargo, no lo logró y empataron 1-1 con Vélez Sarsfield en la cancha de Tristán Suárez. Por supuesto, lo más llamativo fue el regreso del ídolo que más allá de su problema cardíaco que lo obligó a dejar el fútbol, después de su arribo a Barcelona sumó otra vez minutos en el verde césped.

El Kun Agüero volvió a jugar en el fútbol Senior de Independiente

El exjugador de Manchester City dijo presente en el duelo contra el "Fortín" donde más allá de ser protagonista en varias situaciones no pudo romper la red. Quien sí lo hizo fue Claudio Graf, quien convirtió el único tanto para el "Rojo", mientras que Mariano Pavone hizo lo suyo para los de Liniers. En cuanto a los 11 del conjunto de Avellaneda, formó con Maximiliano Maglione; Federico Abruzzi, Juan Tissera, Ignacio Barcia, Mariano Viola; Leonel Ríos, Ariel Roperti, Alan Silva, Rodrigo Díaz; Sergio Agüero y Graf.

Sergio "Kun" Agüero volvió a jugar para el Senior de Independiente

El mal momento del Senior de Independiente

El presente no es el mejor en lo que va del torneo, ya que está en los últimos puestos de la tabla de la Zona B. Hasta el momento acumulan sólo 4 puntos producto de la misma cantidad de empates debido a que también igualaron con Quilmes, Lanús y Racing además de perder por 3 a 0 con San Lorenzo. Cabe destacar que, en marzo del 2025, el "Kun" dijo presente en un clásico contra la "Academia" en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, donde dejó una polémica frase.

En una entrevista post partido, el exfutbolista declaró: "No es mí casa, pero sí es algo donde nací digamos, desde los ocho años cuando arranqué. Pero bueno, siempre cuando me invitan obviamente estoy para divertirme en este caso". Por supuesto, sus dichos no tardaron en tener repercusión más aún sabiendo que surgió de la institución y su venta significó un importante ingreso de dinero siendo la más cara del fútbol argentino hasta ese momento.

Los números de Agüero en Independiente