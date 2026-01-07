EEUU agrega más países, incluida Venezuela, a la costosa política de bonos de visas

WASHINGTON, 6 ene (Reuters) - El ‍gobierno del presidente Donald Trump incluyó a 25 países más en una lista de naciones cuyos ‍ciudadanos podrían tener que ⁠pagar fianzas de hasta 15.000 dólares para solicitar el ingreso a Estados Unidos, mostró el martes el sitio web del Departamento de Estado.

La lista incluía principalmente países de África, Latinoamérica y el sur de Asia. Hasta el martes, contaba con un total de 38 países. La política para los nuevos países entrará en vigor ‌el 21 de enero, según el sitio ⁠web del Departamento de Estado.

Venezuela, ⁠cuyo líder derrocado Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses el fin de semana y llevado a Nueva ‍York, también fue incluida en la lista.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Cualquier ciudadano o nacional que viaje con un ⁠pasaporte emitido por uno de ‌estos países, y que sea considerado elegible para una visa B1/B2, debe depositar una fianza de $5,000, $10,000 o $15,000", indicó el sitio web del Departamento de Estado, agregando que el monto se determinó al momento ‌de la ‌entrevista para la visa.

Los solicitantes deben aceptar los términos del bono a través de la plataforma de pago en línea del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijo el Departamento ​de Estado.

En agosto se lanzó un programa piloto del Departamento de Estado con una lista inicial de países. El gobierno de Estados Unidos ha dicho que los bonos buscan disuadir a los visitantes de permanecer en el país más tiempo del permitido por sus visas destinadas ‍a fines turísticos o de negocios.

Desde que asumió el cargo en enero pasado, Trump, un republicano, ha aplicado una política migratoria de línea dura, que incluye desde la agresiva campaña de deportación, revocaciones de visas hasta ​la revisión de publicaciones en redes sociales y discursos anteriores de inmigrantes.

Grupos de derechos humanos han condenado ampliamente las políticas ​de Trump en materia de inmigración y viajes, alegando que socavan las garantías del debido proceso ⁠y la libertad de expresión. Trump y sus aliados afirman que estas políticas buscan mejorar la seguridad nacional.

Con información de Reuters