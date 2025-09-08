Independiente presiona para que levanten la clausura del estadio: cómo está la situación

Cómo viene en Independiente el posible levantamiento de la clausura del estadio.

Independiente presiona para que le levanten cuanto antes la clausura del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, donde por ahora no puede jugar como local como consecuencia de los gravísimos incidentes contra Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana 2025. La dirigencia del club de Avellaneda, presidido por Néstor Grindetti, sigue en conversaciones con las autoridades correspondientes como para tratar de llegar a un acuerdo.

El fiscal Mariano Zitto, quien ordenó esta drástica medida, brindó detalles públicamente acerca de la causa y de la identificación de los agresores. Durante el diálogo con el medio partidario Rojos de Pasión, puntualizó en el estado de las investigaciones y sobre el panorama sobre la probable reapertura de la cancha. Al respecto, aseveró que "hay 25 investigaciones, de las cuales en 4 hay 8 capturas y el resto son desde distintas lesiones o cuestiones vinculadas a cuestionamientos del operativo de la seguridad privada y fuerza policial". Incluso, opinó que se trata de" distintos planteos y causas abiertas".

El fiscal que ordenó la clausura del estadio de Independiente rompió el silencio

Zitto confirmó que "todavía no hay detenidos, las capturas están vigentes pero sin resultados positivos". Al mismo tiempo, dijo que "varios de los ocho implicados tienen abogados particulares que plantearon medidas contra la detención y están en situación de resolverse por las cámaras de apelación". Con relación al funcionamiento de las cámaras de seguridad, que quedaron en el ojo de la tormenta, relató que "los sistemas de filmación no tienen la calidad para identificar a los chilenos que arrojaron objetos. A los de Independiente los identificó la APREVIDE (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte)".

Zitto también indicó que "Independiente, la APREVIDE y el Ministerio de Seguridad se reunieron y en esta semana hubo una contrapropuesta para mejorar la seguridad, para que se diga cómo van a actuar en caso de que se genere un escenario similar...". El fiscal manifestó que "esta semana estarían con otra reunión donde podrían limar estas diferencias de organización, podría darse el martes". Para pasar en limpio esta situación, completó: "Para que se levante la sanción, todos tienen que ponerse de acuerdo en cómo accionar a futuro, con o sin público visitante. Independiente, AFA, Ministerio de Seguridad, APREVIDE y en lo posible la Conmebol".

