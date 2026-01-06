Alerta de ciclogénesis en Argentina: cuándo golpeará el fenómeno

Su desarrollo, producto del choque entre masas de aire frío provenientes del sur y aire cálido del norte, comenzará en Córdoba y avanzará progresivamente hacia el Río de la Plata.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el arribo de un sistema de baja presión atmosférica en Argentina durante las próximas jornadas, lo que dejará como resultado la formación de una ciclogénesis.

El fenómeno, que afectará a uno de los puntos más concurrido en la temporada de verano 2026, generará mal tiempo con nubosidad, lluvias intensas y vientos y fuertes.

¿Qué es una ciclogénesis?

La licenciada en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias Astrónomicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Florencia Solari, define a la ciclogénesis como "formación o génesis (creación) de un ciclón", dado por la baja presión alrededor del cual los vientos circulan en sentido horario en el hemisferio sur. Estos sistemas se encuentran asociados a condiciones de “mal tiempo”; es decir, viento, lluvias, tormentas.

¿Cuándo ocurrirá la ciclogénesis en Argentina y qué zonas se verán afectadas?

El sistema de baja presión que permitirá la formación de una ciclogénesis tomará forma el miércoles 7 de enero. Su desarrollo, producto del choque entre masas de aire frío provenientes del sur y aire cálido del norte, comenzará en Córdoba y avanzará progresivamente hacia el Río de la Plata y Este de la provincia de Buenos Aires entre el viernes y el sábado.

En la Costa Atlántica, por ejemplo, el fenómeno dejará cielos nublados, a la vez que provocará poca amplitud térmica en las próximas 48 horas (mínimas de 18 °C y máximas de 22 °C) con valores que irán aumentando hacia el fin de semana, llegando a máximas de 27 a 30 °C.

"Las condiciones en el nordeste bonaerense se verán marcadas por la ciclogénesis que se formará en el norte de Córdoba a mediados de semana y que afectará al AMBA hacia el sábado y parte del domingo, con lluvias moderadas y tiempo particularmente ventoso del sudeste, lo que implica riesgo de crecida del Río de la Plata", alertó el meteorólogo Mauricio Saldivar en Meteored.

En la ciudad de Mar del Plata, perteneciente al partido de General Pueyrredón, el SMN anticipa precipitaciones de gran intensidad para el miércoles 7 durante la mañana y tarde. Luego, en horas finales de la jornada, se registrará el ingreso de un viento fuerte de sector Este de hasta 59 km/h.