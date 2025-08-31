El nuevo mensaje de Independiente a la Conmebol tras el escándalo vs. U. de Chile

Independiente sigue a la espera de una resolución por parte de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), después de lo sucedido en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini en la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Luego del empate sin goles contra Instituto de Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura, desde el "Rojo" enviaron un mensaje directo a la mencionada entidad. Quien se encargó de hablar al respecto fue nada más y nada menos que Julio Vaccari.

El DT del conjunto de Avellaneda rompió el silencio en conferencia de prensa y dio su opinión con respecto a lo que pasó en el recinto aquella noche que estuvo llena de hechos violentos. Por supuesto, todo dependerá del organismo comandado por Alejandro Domínguez que todavía no ha publicado un comunicado oficial al respecto. Igualmente, mientras se especula con varias sanciones, el entrenador aprovechó la ocasión para dejar contundentes palabras al respecto.

El tajante mensaje de Vaccari en Independiente contra la Conmebol

"El deseo de uno es que las cuestiones futbolísticas se diriman siempre dentro del campo. La gente de Independiente está haciendo todo lo posible y nosotros encolumnados detrás de eso", esbozó el estratega del "Rey de Copas" acerca de este tema dejando en claro que prefiere que el partido continúe más allá del escándalo que obligó a las autoridades a suspenderlo. Claro que esta opción parecería ser la que menos posibilidades tiene a esta altura, más aún habiendo pasado varios días del hecho.

A su vez, el entrenador agregó: "Como hincha de fútbol tengo una tristeza muy grande. Uno no se prepara para hablar de este tipo de situaciones, sino de cuestiones futbolísticas. El fútbol tiene que estar triste por lo sucedido". Por otro lado, contó que "fueron semanas y días complicados" tras los hechos que tuvieron lugar en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Más allá de que dio su parecer acerca del escándalo, también aclaró que, si bien prefiere hablar de fútbol, no puede evitar estos temas que impactan de lleno en este deporte y en nuestro país.

Julio Vaccari habló sobre el escándalo en Independiente vs. Universidad de Chile

¿Cuándo se jugarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Alianza Lima se ganó su lugar tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador en octavos de final. Sin embargo, todavía no tiene rival ya que la Conmebol no comunicó la resolución después de los violentos incidentes en cancha de Independiente durante el duelo de vuelta ante Universidad de Chile. En el caso de que uno de ellos pase de ronda, la ida tendrá lugar el martes 16 de septiembre y la vuelta una semana después (23/09), ambos duelos a partir de las 20 (hora argentina). Quien llegue a semifinales se verá las caras con el triunfador de Lanús vs. Fluminense.

Hasta el momento no está claro cuál será la definición aunque surgió la chance de que ambos queden descalificados. También existe la posibilidad de que uno de los dos avance, aunque igualmente contará con sanciones de las cuales se especula que sea un tiempo sin jugar torneos internacionales o disputarlos sin público.